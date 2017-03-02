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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

350 предпринимателей и организаций Элисты, вовремя не заключивших договоры, могут остаться без электричества

350 предпринимателей и организаций Элисты, вовремя не заключивших договоры, могут остаться без электричества

3 марта 2017, 15:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА

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Как сообщили в управлении энергосбытовой деятельности калмыцкого филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети»), на сегодняшний день на территории города Элисты насчитывается около 350 организаций различных форм собственности, в том числе индивидуальных предпринимателей, которые в положенный срок не заключили договоры энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) с новым гарантирующим поставщиком.

Напомним, 1 марта 2017 года в столице степной республики завершился переходный период смены гарантирующего поставщика электроэнергии в зоне города, в течение которого юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям было необходимо перезаключить договоры на поставку электричества. Ответственность за бездоговорное потребление согласно российскому законодательству - от штрафов до полного ограничения подачи электрической энергии. Первые отключения «бездоговорников» начались уже на этой неделе. В их числе несколько магазинов, АЗС, кафе и киоски.

Чтобы избежать неприятных последствий юридическим лицам и предпринимателям рекомендуется оформить необходимые документы. Телефоны для справок:
Договорной отдел: +7(84722) 6-87-42, +7929-730-0391.
Сектор по продаже электроэнергии юридическим лицам: +7(84722) 5-10-09, +7929-730-0699.

Компания: ПАО "МРСК Юга"
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