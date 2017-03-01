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Отраслевые новости: Энергетика

АО "БЭСК" и ТПП Башкортостана подписали партнерское соглашение

АО БЭСК и ТПП Башкортостана подписали партнерское соглашение

3 марта 2017, 17:53
Рубрика: Энергетика
Метки: БЭСК

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2 марта в Уфе состоялось подписание партнерского соглашения между Башкирской электросетевой компанией и Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан. В торжественной церемонии подписания приняли участие председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов и президент ТПП РБ Азат Фазлыев.

Предметом соглашения является проведение предпринимательской акции «100 инвестиционных проектов – к 100-летию образования Республики Башкортостан». Документ предусматривает сотрудничество по ряду направлений, включая консультирование потенциальных участников акции по выбору участков для реализации инвестиционных проектов и консультационную поддержку по выдаче технических условий и подключения к сетям электроснабжения.

По словам Дмитрия Шароватова, участие в акции играет важную роль для компании, которая заинтересована в развитии экономического потенциала региона и улучшении его инвестиционного климата. Азат Фазлыев отметил, что поддержка одного из крупных партнеров и членов ТПП РБ в лице Башкирской электросетевой компании самым благоприятным образом скажется на предпринимательской активности в республике.

На данный момент в акции «100 инвестиционных проектов – к 100-летию образования Республики Башкортостан» участвует более 30 проектов с общим объемом инвестиций свыше 22 млрд рублей.

АО «БЭСК» и ТПП РБ имеют положительный опыт сотрудничества в организации статусных мероприятий в регионе, в частности, Российского энергетического форума и форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. 

Компания: ООО "Башкирэнерго"
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