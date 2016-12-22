 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

Алюминиевая Ассоциация инициировала стандартизацию нормативов применения алюминия в строительстве

Алюминиевая Ассоциация инициировала стандартизацию нормативов применения алюминия в строительстве

3 марта 2017, 10:32
Рубрика: Россия
Метки: АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ

Обсудить на форуме

171 просмотр

Алюминиевая Ассоциация выступила с инициативой стандартизации нормативных документов, регулирующих вопросы применения алюминия и алюминиевых сплавов в строительстве. Для выполнения этой задачи будут созданы экспертные рабочие группы под руководством профильных компаний. Такое решение было принято на прошедшем заседании строительного сектора Алюминиевой Ассоциации по теме «Образование системы нормирования документов в строительном секторе». В заседании приняли участие представители «ВМК Инвест», «ТАТПРОФ», «КРАМЗ», «РЕАЛИТ», «АГРИСОВГАЗ», РУСАЛ, «АЛЮКОМ», «Алюминтехно» и др.

Основной задачей рабочих групп по направлениям «Сплавы и технологии», «Фасадные и оградительные конструкции», «Строительные инженерные конструкции», «Инженерные материалы» и «Кровельные и стеновые материалы» будет выработка предложений по внесению изменений и актуализации текущих нормативов в каждом из данных направлений применения алюминия. Алюминиевая Ассоциация будет координировать эту работу – все предложения будут детально проработаны специалистами Ассоциации и сведены в единый документ. Учитывая рост потребления алюминия в строительной отрасли и необходимости системного решения вопросов стандартизации, данная работа будет координироваться с ТК 465 «Строительство» и ТК 144 «Строительные материалы (изделия) и конструкции».

Компания: Алюминиевая Ассоциация

Новости связанные с этой компанией:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!