Алюминиевая Ассоциация инициировала стандартизацию нормативов применения алюминия в строительстве

CABEX
3 марта 2017, 10:32
Рубрика: Россия
Метки: АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ
Алюминиевая Ассоциация выступила с инициативой стандартизации нормативных документов, регулирующих вопросы применения алюминия и алюминиевых сплавов в строительстве. Для выполнения этой задачи будут созданы экспертные рабочие группы под руководством профильных компаний. Такое решение было принято на прошедшем заседании строительного сектора Алюминиевой Ассоциации по теме «Образование системы нормирования документов в строительном секторе». В заседании приняли участие представители «ВМК Инвест», «ТАТПРОФ», «КРАМЗ», «РЕАЛИТ», «АГРИСОВГАЗ», РУСАЛ, «АЛЮКОМ», «Алюминтехно» и др.
Основной задачей рабочих групп по направлениям «Сплавы и технологии», «Фасадные и оградительные конструкции», «Строительные инженерные конструкции», «Инженерные материалы» и «Кровельные и стеновые материалы» будет выработка предложений по внесению изменений и актуализации текущих нормативов в каждом из данных направлений применения алюминия. Алюминиевая Ассоциация будет координировать эту работу – все предложения будут детально проработаны специалистами Ассоциации и сведены в единый документ. Учитывая рост потребления алюминия в строительной отрасли и необходимости системного решения вопросов стандартизации, данная работа будет координироваться с ТК 465 «Строительство» и ТК 144 «Строительные материалы (изделия) и конструкции».