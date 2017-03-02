Андрей Черезов провел выездные мероприятия по вопросам строительства электросетевых объектов в г.Ростов-на-Дону

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
3 марта 2017, 11:18
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов провел в г. Ростов-на-Дону совещание по вопросам хода проектирования и строительства ВЛ 500 кВ Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань), расширения ПС 500 кВ Ростовская с установкой дополнительной ячейки на ОРУ 500 кВ и строительства ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская.
В мероприятиях приняли участие представители Минэнерго России, Ростехнадзора, правительства и органов исполнительной власти Ростовской области, ПАО «ФСК ЕЭС», АО «ЦИУС ЕЭС», АО «СО ЕЭС», ФГБУ «РЭА» Минэнерго России и других заинтересованных организаций.
На совещании заслушаны доклады организаций о ходе проектирования и строительства на территории Ростовской области электросетевых объектов, обсуждены проблемные вопросы, влияющие на проведение работ.
Также в рамках визита Андрей Черезов провел совместно с заместителем губернатора Ростовской области Владимиром Крупиным совещание, на котором были обсуждены вопросы оформления земельно-правовых отношений при реализации мероприятия федеральной целевой программы «Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань)», учтенной в схеме территориального планирования РФ в области энергетики, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.08.2016 №1634-р. На совещании принято решение о создании при администрации Ростовской области оперативного штаба по решению вопросов, связанных с оформлением земельно-правовых отношений при строительстве указанных высоковольтных линий.
В настоящее время документация по планировке территории согласована в установленном порядке муниципальными образованиями Ростовской области и утверждена соответствующими приказами Минэнерго России.
Общее количество участков – 510, из них:
- юридические/физические лица – 469 участков, из них заключено договоров аренды на 30 участков.
- муниципальные земли - 41 участок, ведется работа по постановке на кадастровый учет земельных участков для дальнейшего оформления в постоянное бессрочное пользование.
По итогам совещаний Андрей Черезов отметил удовлетворительный уровень реализации мероприятий по строительству на территории Ростовской области электросетевых объектов и необходимость строгого соблюдения соответствующих графиков, дал соответствующие протокольные поручения.