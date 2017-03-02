Арбитраж подтвердил правоту ПАО "МОЭК" в вопросе подключения к системам теплоснабжения на основании договоров техприсоединения

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
3 марта 2017, 12:41
Рубрика: Энергетика
Метки: МОЭК, СУД, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Арбитражный суд города Москвы 21 февраля 2017 года решением по делу № А40-171900/16-8-1514 отказал ЗАО «Инвестиции в новый век» в удовлетворении исковых требований к ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» в полном объеме. Ранее, в январе 2017 года, Арбитражный суд г. Москвы вынес аналогичное решение по иску ЗАО «ГАРУС» к ПАО «МОЭК». Таким образом, была подтверждена правомерность позиции ПАО «МОЭК» по вопросу подключения объектов капитального строительства к системам теплоснабжения на основании договоров технологического присоединения.
Указанные застройщики обращались в арбитражный суд в связи с тем, что их не устроила сумма договора с ПАО «МОЭК» на подключение построенных зданий к системам теплоснабжения. По мнению застройщиков, сумма договоров должна была быть ниже с учетом стоимости тепловых сетей, построенных ими самостоятельно, на основании технических условий, без привлечения теплоснабжающей организации.
Вместе с тем согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилам подключения к системам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства от 18.04.2012 г. № 307 (далее — Правила подключения), Правилам определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83, подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договоров технологического присоединения. В соответствии с п. 35 Правил подключения, обязанность по возведению тепловых сетей возложена на теплоснабжающую организацию.
ПАО «МОЭК» на протяжении последних лет в обязательном порядке информирует застройщиков о необходимости соблюдать указанные требования законодательства. Помимо этого, «МОЭК» уведомил органы исполнительной власти города Москвы о неправомерности осуществления строительства на основании технических условий.