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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Чеченэнерго" повысило надежность электроснабжения села Цоцин-Юрт Курчалоевского района республики

Чеченэнерго повысило надежность электроснабжения села Цоцин-Юрт Курчалоевского района республики

3 марта 2017, 16:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО

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Управляемое МРСК Северного Кавказа Общество «Чеченэнерго» (входит в группу компаний «Россети») завершило строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ в село Цоцин-Юрт Курчалоевского района республики.

«Все оборудование, которое смонтировано на этом объекте, российского производства, - рассказал заместитель начальника Курчалоевских РЭС по транспорту Тамерлан Зеиев. - Работы здесь начались в декабре 2016 года, после запуска подстанции «Гудермес-Сити», и сегодня в дома 2300 абонентов села Цоцин-юрт поступил ток нормативным напряжением 220-230 вольт, тогда как ранее напряжение могло падать до 150-160 вольт».

Протяженность вновь построенной линии составляет 6 км. Передача электроэнергии осуществляется от подстанции «Гудермес-Сити», но эта линия предусмотрена для электроснабжения лишь половины потребителей населенного пункта. Другая часть села теперь получает электроэнергию от подстанции «Энгель-Юрт» Гудермесских РЭС, поскольку ранее она не была полностью загружена. Таким образом, сейчас обеспечивается более равномерная загрузка обоих питающих центров, что также повышает надежность электроснабжения жителей села.

В апреле специалисты Курчалоевских РЭС приступают к активной работе по реконструкции сетей района.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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