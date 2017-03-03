"Чеченэнерго" повысило надежность электроснабжения села Цоцин-Юрт Курчалоевского района республики

CABEX
3 марта 2017, 16:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО
Управляемое МРСК Северного Кавказа Общество «Чеченэнерго» (входит в группу компаний «Россети») завершило строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ в село Цоцин-Юрт Курчалоевского района республики.
«Все оборудование, которое смонтировано на этом объекте, российского производства, - рассказал заместитель начальника Курчалоевских РЭС по транспорту Тамерлан Зеиев. - Работы здесь начались в декабре 2016 года, после запуска подстанции «Гудермес-Сити», и сегодня в дома 2300 абонентов села Цоцин-юрт поступил ток нормативным напряжением 220-230 вольт, тогда как ранее напряжение могло падать до 150-160 вольт».
Протяженность вновь построенной линии составляет 6 км. Передача электроэнергии осуществляется от подстанции «Гудермес-Сити», но эта линия предусмотрена для электроснабжения лишь половины потребителей населенного пункта. Другая часть села теперь получает электроэнергию от подстанции «Энгель-Юрт» Гудермесских РЭС, поскольку ранее она не была полностью загружена. Таким образом, сейчас обеспечивается более равномерная загрузка обоих питающих центров, что также повышает надежность электроснабжения жителей села.
В апреле специалисты Курчалоевских РЭС приступают к активной работе по реконструкции сетей района.