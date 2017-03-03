ДЭСК: сборы за поставленную электроэнергию в январе 2017 года выросли почти в 14 раз

Несоблюдение платежной дисциплины потребителей, которое приводит к росту дебиторской задолженности, по-прежнему остается актуальной проблемой для ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (входит в группу компаний «Россети»).



Компания между тем ведет активную работу в отношении неплательщиков и принимает все возможные меры для действенного урегулирования вопросов ликвидации дебиторской задолженности по всем группам потребителей, в том числе с использованием судебно-исковой практики. Сравнительный анализ итогов января 2017 г. и аналогичного периода прошлого года показал положительную динамику платежей за потребленную электроэнергию предприятий, финансируемых из федерального, местного и республиканского бюджетов.



Так, если в январе 2016 г. федеральные бюджетники оплатили всего 1,22% от потребленной электроэнергии или немногим более 337 тыс. руб., то за этот же период 2017 г. оплата данной группы составила 14,2% или 4 млн 857,381 тыс. руб. Местный бюджет также из критического 1,06% (36,38 тыс. руб.) поднял уровень оплаты до 5 млн 891,966 тыс. руб. (18,7%). Значительное улучшение платежной дисциплины наблюдается у предприятий ЖКХ республики – 11,69% (3 млн 375,202 тыс. руб.) в январе 2016 года и 55,99% (24 млн 221,863 тыс. руб.) в январе 2017 года.



В целом сборы денежных средств за январь 2017 года составили более 451 млн руб. и превысили эти показатели за аналогичный период прошлого года на 114 млн руб.



«Это хороший показатель для начала года, - отметил управляющий директор ПАО «ДЭСК» Андрей Ерешкин. - Конечно, темпы оплаты нас еще не устраивают. Общество, как гарантирующий поставщик, обязано обеспечить 100% оплату за поставленный ресурс, именно поэтому в отдельных случаях вынуждены принимать непопулярные решения, такие как ограничение электроснабжения или прекращение подачи электроэнергии».



ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» работает в интересах потребителей республики, поэтому меньше всего заинтересована в применении санкций, а между тем, они предусмотрены российским законодательством.



«Прошедший год еще раз доказал, что наша компания способна решать поставленные задачи и преодолевать сложности, - заверил управляющий директор ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» Андрей Ерешкин. - Наступивший год тоже будет непростым. Именно поэтому для нас важно придерживаться эффективной стратегии».