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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Долг муромского муниципального предприятия перед владимирским филиалом МРСК Центра и Приволжья превысил 18 миллионов рублей

Долг муромского муниципального предприятия перед владимирским филиалом МРСК Центра и Приволжья превысил 18 миллионов рублей

3 марта 2017, 11:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ

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Муниципальное унитарное предприятие округа Муром «Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие №3» (МУП ПЖРЭП №3) задолжало филиалу «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 18 124 861 руб. за услуги по передаче электроэнергии. Из них более 12 млн рублей приходится на уже вступившие в законную силу решения арбитражного суда Владимирской области.

Задолженность предприятия перед энергетиками сформировалась в период с ноября 2015 года по декабрь 2016 года. Многократные обращения сетевиков и администрации округа в МУП ПЖРЭП №3 с требованием исполнить финансовые обязательства результатов не принесли. МУП, пользуясь своим статусом «неотключаемого» потребителя, наращивал задолженность перед Владимирэнерго.

Энергетики подчеркивают, что недополученные от крупных потребителей услуг по передаче электрической энергии средства наносят ощутимый финансовый урон сетевой компании, тормозят ремонтную программу, реконструкцию электроустановок, негативно влияя на надежность и качество электроснабжение всех потребителей Владимирской области. При этом следует отметить, что взаимодействие с неплательщиками всегда выстраивается исключительно в рамках правового поля. Тем более что изменения в российском законодательстве в последнее время ощутимо способствуют укреплению платежной дисциплины среди потребителей энергетических ресурсов.

Так, Постановление Правительства России №139 от 4 февраля 2017 года позволяет исключить возможность формирования подобных многомиллионных долгов перед сетевиками. Документ обязывает «неотключаемых» потребителей уже после двухмесячной просрочки платежей предоставлять энергокомпании финансовые гарантии: банковские, либо государственные или муниципальные. В противном случае руководству предприятия-должника согласно статье 14.61 КоАП грозит штраф до 100 тыс. руб. или дисквалификация до трех лет, а юридическим лицам — штраф до 300 тыс. руб.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго"

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