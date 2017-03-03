Энерговорам придется возместить АО "Карачаево-Черкесскэнерго" более 100 тысяч рублей за безучетно потребленную электроэнергию

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
3 марта 2017, 14:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
В феврале инспекторы отдела аудита АО «Карачаево-Черкесскэнерго» вместе со специалистом отдела безопасности и сотрудниками Карачаевского энергосбытового отделения выявили 15 случаев безучетного потребления электроэнергии жильцами многоквартирных домов. В ходе рейдов 14 фактов энерговоровства зафиксировано в Карачаевском районе и один – в Малокарачаевском районе.
В селе Учкекен Малокарачаевского района нарушителем оказался житель дома № 5 по ул. Ленина, который в обход прибора учета потребил около 10 тыс. кВт.ч электроэнергии на сумму более 25,7 тыс. руб.
В поселке Домбай комиссия выявила четыре факта нарушений в домах № 4, 5 и 6. По составленным актам о безучетном потреблении электроэнергии хозяевам квартир предстоит возместить более 25,5 тыс. руб.
Пять случаев энерговоровства сотрудники энергокомпании выявили в многоэтажных домах в поселке Правокубанском. Расчетный ущерб, который должен быть возмещен нарушителями согласно актам о безучетном потреблении электроэнергии, составил более 23,7 тыс. руб.
Еще пять актов о безучетном потреблении электроэнергии в феврале сотрудники отдела аудита АО «Карачаево-Черкесскэнерго» составили в микрорайоне города Теберды. Жильцы дома № 1 должны будут возместить энергетикам более 33 тыс. руб. - стоимость почти 13 тыс. кВт.ч электроэнергии, потребленных в обход приборов учета.
Потребителям АО «Карачаево-Черкесскэнерго» следует помнить, что безучетное потребление электроэнергии – это воровство, за которое наступит неминуемая ответственность. Помимо этого вмешательство в нормальную схему электроснабжения может привести к пожарам и порче имущества, а также травмам или гибели людей.
03.11.2015 г. ДРСК активно борется с энерговоровством.