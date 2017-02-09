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Новости компаний

ГК "Меридиан" провела "Лыжню – 2017"

ГК Меридиан провела Лыжню – 2017

3 марта 2017, 11:37
Рубрика: Новости компаний
Метки: МЕРИДИАН

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Меридиан

Группа компаний «Меридиан» провела, ставшую уже традиционной – «Лыжню Меридиана – 2017». В этом году День здоровья проходил на одном из крупнейших горнолыжных курортов Северо-Запада России – «Красное Озеро», трассы которого соответствуют всем международным стандартам и не раз становились местом проведения различных российских и европейских первенств по зимним видам спорта.

Соревновательная часть программы открывалась лыжной эстафетой. Для того чтобы борьба была равной, среди участников были назначены два капитана, которые по своему усмотрению набирали составы команд. Данный формат был выбран неслучайно, ведь основной целью подобных состязаний является поддержание корпоративного духа и сплоченности, что с успехом продемонстрировали не только лыжники, на равных сражавшиеся до последнего этапа, но и болельщики, активно поддерживавшие спортсменов.

Во второй части программы была разыграна победа в индивидуальном зачете. Забеги проходили в два этапа – победители полуфиналов выявляли сильнейшего в личном соревновании. Лучшим стал – инженер электротехнического отдела Алексей Аликин. В завершении победители и участники были награждены кубком, медалями, памятными дипломами и призами.

Подводя итоги состязаний, генеральный директор ГК «Меридиан» Алексей Горячев поблагодарил всех за проявленную активность и выразил уверенность в том, что традиция проведения лыжных стартов в компании «Меридиан» будет продолжена и в следующем году.

Компания: ГК "Меридиан"
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