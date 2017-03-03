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Отраслевые новости: В мире

Google запатентовал умную систему контроля электроэнергии

Google запатентовал умную систему контроля электроэнергии

3 марта 2017, 17:14
Рубрика: В мире
Метки: УМНЫЙ ГОРОД

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Компания оформила патент на систему, которая контролирует температуру в доме на основе привычек энергопотребления пользователя и внешних погодных условий, помогая сэкономить на коммунальных платежах.

«Потребители экспериментируют с различными способами снижения объема энергопотребления, — цитирует текст патента издание Digital Trends. — Например, они могут выключать кондиционер в определенное время дня или использовать счетчики для измерения энергопотребления различных устройств», передает Хайтек.

Новое устройство, запатентованное Google, упрощает этот процесс. По существу, система задает общее правило энергопотребления для каждого устройства в доме, а затем сравнивает эти показатели с фактическим расходом энергии. После этого пользователь получает конкретные рекомендации о том, что нужно изменить, чтобы уменьшить расход энергии и, соответственно, счета за коммунальные услуги.

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