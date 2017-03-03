Ингушские энергетики планируют широкомасштабные мероприятия по инвентаризации и сбору платежей

CABEX
3 марта 2017, 11:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИНГУШЭНЕРГО
Директор филиала МРСК Северного Кавказа - «Ингушэнерго» Султан Цечоев провел совещание с руководителями РЭС и энергосбытовых отделений. В ходе мероприятия обсуждались способы улучшения платежной дисциплины и повышения надежности энергоснабжения потребителей.
Директор отделения «Энергосбыт» Тимур Марзиев предложил новый план мероприятий по инвентаризации абонентов с целью корректировки базы данных, и выявления случаев безучетного и бездоговорного потребления. «Известно, что часть потребителей электроэнергии имеют неверные данные в базе абонентов, либо вообще отсутствуют, незаконно потребляя электроэнергию, поэтому считаю, нужно сделать акцент на этой проблемной группе. Практически вся доля потерь приходят на безучетно потребляющих электроэнергию».
Султан Цечоев одобрил идею масштабной инвентаризации абонентской базы данных и добавил, что одновременно с этим необходимо усилить рейдовую работу по сбору платежей совместно с сотрудниками почты и администрации населенных пунктов. Руководитель энергокомпании настоятельно рекомендовал начальникам отделений участвовать в сельских сходах, проводить беседы о важности своевременной и полной оплаты электроэнергии.
Завершая совещание Султан Цечоев дал указание усовершенствовать комплексный план мероприятий по повышению платежной дисциплины и предоставить его на согласование в ближайшие дни.