"Интер РАО" выдержит "Пересвет"

Объем средств энергохолдинга "Интер РАО", зависший в проблемном банке "Пересвет", превзошел прогнозы и достиг 18,7 млрд руб. По предварительной схеме реструктуризации долга "Интер РАО" предполагает конвертацию в субординированные облигации 85% долга, еще 15% фактически остаются на счетах в банке с условием возврата в течение года. Аналитики отмечают низкую ликвидность таких бумаг, но в целом, по их мнению, зависание депозитов в "Пересвете" не угрожает финансовой стабильности "Интер РАО" из-за высокой чистой денежной позиции в 78,2 млрд руб.



Объем средств группы "Интер РАО", оставшийся в банке "Пересвет" (49,7% акций у РПЦ, 24,4% — у ТПП), составляет 18,7 млрд руб., говорится в отчетности компании за 2016 год. Эта сумма гораздо выше первоначальных прогнозов: в середине февраля в отчете компании по РСБУ она оценивалась в 13,5 млрд руб. Как следует из раскрытия отчетности компаний группы, самые крупные депозиты в "Пересвете" хранили "Интер РАО — электрогенерация" (до 5 млрд руб.) и "Мосэнергосбыт" (около 2,9 млрд руб.).



С 21 октября в "Пересвете" введены временная администрация ЦБ и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. С 20 февраля функцию временной администрации выполняет АСВ. Также среди крупнейших кредиторов "Пересвета" — "РусГидро" (там объем средств в банке не комментируют).



"Интер РАО" рассчитывает, что через механизм bail-in (конвертация обязательств кредиторов в капитал банка) "Пересвет" до конца года вернет 15% депозитов, а оставшиеся 85% будут конвертированы в субординированные облигации на 15 лет со ставкой 0,51% годовых и "опцией по конвертации займа в акции банка". На конец 2016 года все средства, размещенные в банке "Пересвет", "были реклассифицированы в состав денежных средств с ограничением к использованию в размере 2,8 млрд руб. и прочих внеоборотных активов в сумме 15,9 млрд руб.", говорится в отчетности компании.



Младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский поясняет, что фактически оценка в МСФО "Интер РАО" базируется на предварительных ожиданиях компании по санации "Пересвета" (еще не утверждена). При непубличных предварительных договоренностях компания может отражать их в отчетности с оговоркой о возможной необходимости переоценки в дальнейшем. "Вопрос определения справедливой стоимости части задолженности, конвертируемой в 15-летние облигации, остается открытым, но следует отметить, что компания, по сути, уже списала около 80% их стоимости по статье "прочие финансовые расходы"",— говорит эксперт.



Но "Интер РАО" согласно на конвертацию депозитов в облигации, только если санатором выступит ВБРР (подконтролен "Роснефти"), сообщил член правления "Интер РАО" Евгений Мирошниченко. Как добавил член правления компании Ильнар Мирсияпов, если санатором выступит иная структура, то "Интер РАО" станет "одним из ключевых участников собрания кредиторов" в ходе процедуры банкротства. Сейчас "больше половины" средств компания перевела в ВТБ, ГПБ и Сбербанк в связи "с ужесточением подхода к риск-менеджменту и управлению рисками банков-контрагентов", рассказал господин Мирошниченко.



По итогам 2016 года чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО выросла в 2,6 раза — до 61,3 млрд руб. Эффект от продажи 40% акций "Иркутскэнерго" структурам Олега Дерипаски за 70 млрд руб. оценивается в 30 млрд руб., говорит Евгений Мирошниченко. По его подсчетам, негативное влияние от банкротства "Пересвета" на чистую прибыль составило 10 млрд руб. Выручка "Интер РАО" увеличилась на 4,4%, до 868,2 млрд руб., EBITDA — на 33%, до 96,3 млрд руб. По словам Ильнара Мирсияпова, менеджмент предложит совету директоров направить на дивиденды 25% от чистой прибыли по МСФО: 15,33 млрд руб., или 0,147 руб. за акцию. В 2015 году компания заплатила 50% чистой прибыли по РСБУ, или 1,86 млрд руб. (0,0178 руб. за бумагу).



По оценке Федора Корначева из Райффайзенбанка, зависание депозитов "Интер РАО" в "Пересвете" не угрожает финансовой стабильности компании. "Чистая денежная позиция сейчас составляет 78,2 млрд руб., так что это некритично",— отмечает он. Евгений Обыдов из АКРА замечает, что субординированные облигации сроком на 15 лет, по сути, являются элементом капитала "Пересвета", поэтому станут для "Интер РАО" достаточно неликвидным финансовым вложением. "Для возврата данных средств "Пересвет" должен полностью восстановить кредитоспособность. Но данное событие нейтрально для кредитоспособности "Интер РАО" ввиду существенного запаса ликвидности и минимальной долговой нагрузки",— говорит господин Обыдов.



Источник: Коммерсант.

Компания: