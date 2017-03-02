"Ленэнерго" опубликовало финансовую отчетность за 2016 год, составленную в соответствии с РСБУ

CABEX
3 марта 2017, 16:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») опубликовало финансовую отчетность за 2016 год, составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Чистая прибыль компании по итогам года составила 7,561 млрд рублей, относительно 2015 года финансовый результат улучшился на 13,478 млрд руб. За 2016 год выручка ПАО «Ленэнерго» выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 61,26 млрд руб. Показатель EBITDA вырос почти в 3 раза и составил 21,661 млрд руб.
Чистая прибыль Общества по итогам 2016 года составила 7 561 млн руб. Относительно 2015 года финансовый результат улучшился на 13 478 млн руб. (за 2015 год ПАО «Ленэнерго» был получен чистый убыток в размере 5 916 млн руб.).
Выручка от реализации продукции Общества по итогам работы за 2016 год составила 61 260 млн руб., относительно показателя 2015 года рост составил 17 533 млн руб. или 40%.
Показатель EBITDA за 2016 год составил 21 661 млн руб. и вырос относительно 2015 года на 14 336 млн руб.
Соотношение долг/EBITDA по состоянию на 31.12.2016 снизилось относительно 31.12.2015 на 3,8 процентных пункта, соотношение чистый долг/EBITDA – на 0,3 процентных пункта вследствие значительного роста показателя EBITDA.
Объем капитальных вложений в 2016 году составил 21 898 млн руб., что более чем в 3 раза выше показателя за 2015 год (6 741 млн руб.). Рост освоения обусловлен реализацией в 2016 году мероприятий по исполнению накопленных обязательств по технологическому присоединению потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, финансируемых за счет средств от реализации облигаций федерального займа.
С бухгалтерской отчетностью ПАО «Ленэнерго» и материалами для акционеров и инвесторов можно ознакомиться на сайте компании, перейдя по ссылке http://www.lenenergo.ru/shareholders/open_info.