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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилей

МРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилей

3 марта 2017, 11:10
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПСКОВЭНЕРГО, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

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 В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Псковэнерго» построит первую в области зарядную станцию для электротранспорта. Планируется, что электрозаправка стандарта Mode 3  с потребляемой мощностью 30 кВт будет установлена в центре Пскова вблизи ресторанно-гостиничного комплекса на улице Некрасова. Для электроснабжения станции энергетики построят ЛЭП от действующей на его территории подстанции 10/0,4 кВ.

Проект будет полностью реализован за счет электросетевой компании, ориентировочно его стоимость оценивается в 0,5 млн рублей. 

Напомним, ранее филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» и Администрация Псковской области заключили Соглашение о взаимодействии в сфере реализации мероприятий по созданию и повышению доступности зарядной инфраструктуры для электротранспорта на территории Псковской области.

МРСК Северо-Запада уже использует электромобиль Renault KANGOO Z.E. в филиале «Карелэнерго». В рамках соответствующей Всероссийской программы ПАО «Россети» планируют развернуть зарядную инфраструктуру во всех регионах ответственности.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Псковэнерго"
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