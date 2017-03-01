ННФ/НЕФТЕГАЗ - 2017: в фокусе внимания - технологическая оснащенность и инновационный потенциал нефтегазового комплекса России

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
3 марта 2017, 15:48
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: НЕФТЕГАЗ-2017
18 - 19 апреля 2017 г. состоятся мероприятия деловой программы Национального нефтегазового форума – 2017 и «Нефтегаз-2017» (г. Москва, ЦВК Экспоцентр, Краснопресненская наб., д. 14), в фокусе внимания которых - конференция «Технологическая оснащенность и инновационный потенциал нефтегазового комплекса России». Оргкомитет Национального нефтегазового форума и выставки «Нефтегаз» продолжает сбор докладов и презентаций для деловой программы мероприятий.
Программа мероприятий, в связи с обострившейся конкуренцией технологий в борьбе за рынки и ресурсы, превращает дискуссии Форума и Выставки в формат технологических конференций и круглых столов, формируя огромный список актуальных вопросов сегодняшней повестки среди которых:
С учетом изложенного просим вас в срок до 24 марта т.г. направить в организационный комитет мероприятия свои предложения по выступлению с докладом (презентацией) в рамках обозначенных выше вопросов.
Подробную информацию о деловой программе мероприятия можно получить:
по телефонам +7 (495) 640-34-64, 620-58-44, 8-800-333-05-15, либо электронной почте mail@oilandgasforum.ru.