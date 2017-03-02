Доступна программа Отчетной конференции 21.03.2017 РНК СИГРЭ

Уважаемые коллеги!

21 марта 2017 г. Российский национальный комитетом Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ) проводит Отчетную конференцию с участием основных отечественных потребителей и производителей электротехнического оборудования по итогам 46-ой Сессии СИГРЭ. С приветственным словом к участникам мероприятия выступит Председатель РНК СИГРЭ, Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Муров.



Мероприятие ориентировано на обобщение мировых тенденций развития техники и технологий в электроэнергетике, а также на выявление актуальных для России вопросов и направлений работы с учетом международного опыта. С докладом «Роль и место технологической инфраструктуры электроэнергетики в цифровой экономике» выступит Председатель Технического комитета РНК СИГРЭ, член Правления ПАО «ИНТЕР РАО», Генеральный директор «ИНТЕР РАО Инжиниринг» Ю.В. Шаров.



Отдельная дискуссия в рамках мероприятия будет посвящена мерам господдержки продвижения отечественной продукции на зарубежные рынки, а также обобщению успешного опыта производителей. В рамках данного блока выступят Управляющий директор АО «Российский экспортный центр» К.Н. Евстюхин и Заместителя директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ О.П. Токарев.



Опыт успешного продвижения собственной продукции на внешние рынки с помощью существующих инструментов обобщат Генеральный директор ООО «ТАТКАБЕЛЬ» (входит в Группу компаний «ИНВЭНТ») Ф.Ф. Динмухаметов и Председатель Совета Директоров ЗАО «МАССА» - компания ИЗОЛЯТОР А.З. Славинский.



Прогноз наиболее востребованных умений, навыков и профессий в электроэнергетике в ближайшей и отдаленной перспективе вниманию участников представит Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Н.К. Ожегина.



Традиционно в центре внимания СИГРЭ находятся вопросы разработки, создания и эксплуатации высоковольтного оборудования, задачи планирования и эксплуатации энергосистем, разработки и внедрения новых технологий сбора и обработки информации и систем управления.



Ведущие эксперты организаций — научно-технических партнеров РНК СИГРЭ, и специалисты энергетических компаний представят свое видение перспектив развития сегментов отрасли и анализ зарубежных тенденций и технологий.



Отличием данного события станет активное использование опросов и голосований, которые позволят определить мнение экспертного сообщества по вопросам повестки мероприятия. Выступления будут транслироваться в сети интернет для расширения возможностей дискуссии.



Представители отраслевого профессионального сообщества, крупных промышленных предприятий, технологических парков и кластеров приглашаются принять самое активное участие в мероприятии, в формировании единой научно технической повестки в области электроэнергетики на ближайшую перспективу, в определении аспектов, наиболее актуальных для отечественной электроэнергетики.

Консолидированное экспертное мнение и позиции по основным вопросам, сформированные в рамках конференции, определят направления работы Подкомитетов РНК СИГРЭ, а также будут учтены при подготовке российских представителей к участию в 47-й Сессии СИГРЭ, которая состоится 26-31 августа 2018 года в Париже.



Приглашаем Вас принять участие в работе конференции. Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте www.cigre.ru. Участие в конференции бесплатное.