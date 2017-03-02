 
Подписаться на новости
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Доступна программа Отчетной конференции 21.03.2017 РНК СИГРЭ

Уважаемые коллеги!
21 марта 2017 г. Российский национальный комитетом Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ) проводит Отчетную конференцию с участием основных отечественных потребителей и производителей электротехнического оборудования по итогам 46-ой Сессии СИГРЭ. С приветственным словом к участникам мероприятия выступит Председатель РНК СИГРЭ, Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Муров.

Мероприятие ориентировано на обобщение мировых тенденций развития техники и технологий в электроэнергетике, а также на выявление актуальных для России вопросов и направлений работы с учетом международного опыта. С докладом «Роль и место технологической инфраструктуры электроэнергетики в цифровой экономике» выступит Председатель Технического комитета РНК СИГРЭ, член Правления ПАО «ИНТЕР РАО», Генеральный директор «ИНТЕР РАО Инжиниринг»  Ю.В. Шаров.

Отдельная  дискуссия в рамках мероприятия будет посвящена мерам господдержки  продвижения отечественной продукции на зарубежные рынки, а также обобщению успешного опыта производителей. В рамках данного блока выступят Управляющий директор АО «Российский экспортный центр» К.Н. Евстюхин и Заместителя директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ О.П. Токарев.

Опыт успешного продвижения собственной продукции на внешние рынки с помощью существующих инструментов обобщат Генеральный директор  ООО «ТАТКАБЕЛЬ»  (входит в Группу компаний «ИНВЭНТ») Ф.Ф. Динмухаметов и Председатель Совета Директоров ЗАО «МАССА» - компания ИЗОЛЯТОР А.З. Славинский.

Прогноз наиболее востребованных умений, навыков и профессий в электроэнергетике в ближайшей и отдаленной перспективе вниманию участников представит Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Н.К. Ожегина.

Традиционно в центре внимания СИГРЭ находятся вопросы разработки, создания и эксплуатации высоковольтного оборудования, задачи планирования и эксплуатации энергосистем, разработки и внедрения новых технологий сбора и обработки информации и систем управления.

Ведущие эксперты организаций — научно-технических партнеров РНК СИГРЭ, и специалисты энергетических компаний представят свое видение перспектив развития сегментов отрасли и анализ зарубежных тенденций и технологий.

Отличием данного события станет активное использование опросов и голосований, которые позволят определить мнение экспертного сообщества по вопросам повестки мероприятия. Выступления будут транслироваться в сети интернет для расширения возможностей дискуссии.

Представители отраслевого профессионального сообщества, крупных промышленных предприятий, технологических парков и кластеров приглашаются принять самое активное участие в мероприятии, в формировании единой научно технической повестки в области электроэнергетики на ближайшую перспективу, в определении аспектов, наиболее актуальных для отечественной электроэнергетики.
Консолидированное экспертное мнение и позиции по основным вопросам, сформированные в рамках конференции, определят направления работы Подкомитетов РНК СИГРЭ, а также будут учтены при подготовке российских представителей к участию в 47-й Сессии СИГРЭ, которая состоится 26-31 августа 2018 года в Париже.

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции. Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте www.cigre.ru. Участие в конференции бесплатное.

Компания: РНК СИГРЭ

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!