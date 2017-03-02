Нижне-Бурейская ГЭС готова к преодолению чрезвычайных ситуаций

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
3 марта 2017, 10:43
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
Комплексные учения по ГО и ЧС прошли на строящейся Нижне-Бурейской ГЭС. Цель учений – проверка готовности сил и средств Нижне-Бурейской ГЭС к чрезвычайным ситуациям.
В учениях приняли участие сотрудники Нижне-Бурейской ГЭС, ООО «Центр ликвидации разлива нефтепродуктов», представители органов местного самоуправления, территориальных органов МЧС России, сотрудники подрядных организаций, выполняющих работы на территории и объектах НБГЭС.
Учения проведены в два этапа. На первом отрабатывались вопросы приведения органов управления и специальных формирований в режим готовности при угрозе возникновения ЧС. В качестве учебной вводной рассматривалась ситуация угрозы перелива воды через плотину при резком росте приточности и временной потере автоматического управления затворами.
На втором этапе отрабатывались действия сил и средств АО «Нижне-Бурейская ГЭС» и специализированных организаций при уже возникшей и развивающейся чрезвычайной ситуации. Моделировалась авария на блочном трансформаторе с выбросом масла и возгоранием, сопровождающаяся тушением пожара, спасением пострадавшего из завала и сбором разлившихся нефтепродуктов.
Контролировал ход учений временно исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Амурской области А. Пантелеев. При подведении итогов учений он дал высокую оценку действиям персонала, оснащенности пожарно-спасательных формирований и их действиям в ходе учений по ликвидации чрезвычайной ситуации.