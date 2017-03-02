 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

Нижне-Бурейская ГЭС готова к преодолению чрезвычайных ситуаций

Нижне-Бурейская ГЭС готова к преодолению чрезвычайных ситуаций

3 марта 2017, 10:43
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

Обсудить на форуме

150 просмотров

Комплексные учения по ГО и ЧС прошли на строящейся Нижне-Бурейской ГЭС. Цель учений – проверка готовности сил и средств Нижне-Бурейской ГЭС к чрезвычайным ситуациям.

В учениях приняли участие сотрудники Нижне-Бурейской ГЭС, ООО «Центр ликвидации разлива нефтепродуктов», представители органов местного самоуправления, территориальных органов МЧС России, сотрудники подрядных организаций, выполняющих работы на территории и объектах НБГЭС.

Учения проведены в два этапа. На первом отрабатывались вопросы приведения органов управления и специальных формирований в режим готовности при угрозе возникновения ЧС. В качестве учебной вводной рассматривалась ситуация угрозы перелива воды через плотину при резком росте приточности и временной потере автоматического управления затворами.

На втором этапе отрабатывались действия сил и средств АО «Нижне-Бурейская ГЭС» и специализированных организаций при уже возникшей и развивающейся чрезвычайной ситуации. Моделировалась авария на блочном трансформаторе с выбросом масла и возгоранием, сопровождающаяся тушением пожара, спасением пострадавшего из завала и сбором разлившихся нефтепродуктов.

Контролировал ход учений временно исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Амурской области А. Пантелеев. При подведении итогов учений он дал высокую оценку действиям персонала, оснащенности пожарно-спасательных формирований и их действиям в ходе учений по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Компания: ПАО "РусГидро"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!