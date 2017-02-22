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ОАО "РОССКАТ" приглашает принять участие в 16-ой международной выставке кабельно-проводниковой продукции "CABEX-2017"

ОАО РОССКАТ приглашает принять участие в 16-ой международной выставке кабельно-проводниковой продукции CABEX-2017

3 марта 2017, 16:35
Рубрика: Новости компаний
Метки: Cabex-2017, КАБЕКС-2017, РОССКАТ

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Приглашаем Вас посетить наш стенд № A207 в павильоне № 4. На стенде будут представлены образцы кабельно-проводниковой продукции производства ОАО «РОССКАТ».

Посетив наш стенд Вы получите:

  • общение с руководителями компании, технологами и специалистами отделов продаж;
  • знакомство с новыми образцами продукции;
  • обновленные каталоги; А также угощение и положительные эмоции.

Адрес проведения выставки: г. Москва, 5-й Лучевой просек, 7, стр. 1. КВЦ «Сокольники»
Время работы выставки: 21-22 марта с 10:00 до 18:00, 23 марта с 10:00 до 17:00

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет>>>

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "РОССКАТ"
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