ОАО "РОССКАТ" приглашает принять участие в 16-ой международной выставке кабельно-проводниковой продукции "CABEX-2017"

CABEX
3 марта 2017, 16:35
Рубрика: Новости компаний
Метки: Cabex-2017, КАБЕКС-2017, РОССКАТ
Приглашаем Вас посетить наш стенд № A207 в павильоне № 4. На стенде будут представлены образцы кабельно-проводниковой продукции производства ОАО «РОССКАТ».
Посетив наш стенд Вы получите:
Адрес проведения выставки: г. Москва, 5-й Лучевой просек, 7, стр. 1. КВЦ «Сокольники»
Время работы выставки: 21-22 марта с 10:00 до 18:00, 23 марта с 10:00 до 17:00
Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет>>>
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