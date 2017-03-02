Объем заключенных на форуме в Сочи соглашений оценили в 200 млрд рублей

CABEX
3 марта 2017, 12:49
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ФОРУМ
Предварительный объем заключенных на российском инвестиционном форуме в Сочи соглашений оценивается в 200 миллиардов рублей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
"Впервые мы проводим в этот сезон форум, в зимний период, решение было принято в прошлом году. С момента проведения прошлого форума прошло всего полгода, тем не менее практика показала, что это решение было оправданным. В форуме приняло участие на 8% больше, чем в предыдущем, заключено соглашений значительно больше. По состоянию на сегодняшнюю дату, на текущий час — 314 соглашений", — сказал Козак, передает РИА Новости.
По его словам, в прошлом году по итогам форума было заключено 255 соглашений. "Предварительно говорили о сумме около 200 миллиардов рублей, это промежуточные итоги", — добавил Козак, говоря об объеме заключенных контрактов. При этом он добавил, что речь идет о тех соглашениях, которые не защищены коммерческой тайной.