 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

Пожарные эвакуировали четырех человек во время пожара в Волжском

Пожарные эвакуировали четырех человек во время пожара в Волжском

3 марта 2017, 11:56
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

Обсудить на форуме

135 просмотров

ЧП произошло 1 марта. Информация о возгорании на улице Плеханова поступила на пульт диспетчера в 14:33, загорелась кровля одноэтажного кирпичного здания.

Как рассказали корреспонденту сайта "Блокнот Волгограда" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, на место выехали пожарные расчёты 13-й пожарно-спасательной части, они эвакуировали из здания четырех человек и справились с огнем к 14:57.

В результате возгорания никто не пострадал. Предположительно, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки.

Компания: ПУНП.РФ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!