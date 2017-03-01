Пожарные эвакуировали четырех человек во время пожара в Волжском

CABEX
3 марта 2017, 11:56
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
ЧП произошло 1 марта. Информация о возгорании на улице Плеханова поступила на пульт диспетчера в 14:33, загорелась кровля одноэтажного кирпичного здания.
Как рассказали корреспонденту сайта "Блокнот Волгограда" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, на место выехали пожарные расчёты 13-й пожарно-спасательной части, они эвакуировали из здания четырех человек и справились с огнем к 14:57.
В результате возгорания никто не пострадал. Предположительно, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки.