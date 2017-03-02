Представители Курскэнерго приняли участие в конференции по вопросам развития среднего профессионального образования

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
3 марта 2017, 11:28
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУРСКЭНЕРГО
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» приняли участие в научно-практической конференции на тему: «Развитие среднего профессионального образования в условиях применения профессиональных и международных стандартов». Организаторами мероприятия выступили Комитет образования и науки Курской области, Региональный координационный центр «Молодые профессионалы» Курской области, Курский институт развития образования.
С докладом «Современные требования к кадрам для предприятий энергетики» на конференции выступила начальник управления по работе с персоналом Курскэнерго Людмила Мокроусова. Она отметила, что масштабные задачи, связанные с модернизацией энергетической отрасли, перевода ее на инновационные технологии, диктуют новые требования к выпускникам средних профессиональных учебных заведений, претендующих на работу в Курскэнерго. Прежде всего, они должны соответствовать профессиональным стандартам по специальности, знать современное оборудование и направления развития сетей, основы логистики, делопроизводства, правила охраны труда и техники безопасности.
Присутствующие узнали из доклада о развитии плодотворного сотрудничества Курскэнерго с учебными заведениями Курской области, готовящими специалистов в области электроэнергетики. Энергетики проводят регулярные встречи с преподавателями и студентами, организуют для них экскурсии на объекты филиала. Ежегодно студенты профильных учебных заведений проходят в Курскэнерго практику. Лучшие практиканты по окончании учебы получают возможность работать на предприятии. Так, в 2016 году ряды работников филиала пополнили 59 выпускников Курского техникума железнодорожного транспорта, Курского электромеханического техникума, Рыльского авиационного технического колледжа и Железногорского горного металлургического колледжа.
Также представитель Курскэнерго рассказала участникам конференции о проводимой Курскэнерго работе по предупреждению производственного травматизма и сохранения здоровья сотрудников компании, о системе контроля за их соблюдением. Профильным учебным заведениям необходимо с самого начала обучения объяснять студентам важность и нужность правил охраны труда, обязательность их строгого соблюдения, подчеркнула Людмила Мокроусова.
Участники конференции высказались за объединение усилий работодателей, образовательных учреждений и властных структур с целью формирования эффективной кадровой политики, с учетом интересов местных предприятий, в том числе предприятий топливно-энергетического комплекса, формирования сбалансированного рынка труда и соответствующего его запросам профессионального образования.