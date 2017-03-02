РМЭФ включен в Сводный план участия Минпромторга России в 2017 году

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
3 марта 2017, 10:13
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ФОРУМ, МИНПРОМТОРГ
Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации утвержден Сводный план участия Минпромторга России в выставочных и конгрессных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом в 2017 году.
V Российский Международный Энергетический Форум включен в вышеуказанный Сводный план. Министерство промышленности и торговли РФ окажет организационную поддержку Форуму.
Данное содействие в работе Форума со стороны Минпромторга России подчеркивает значимость РМЭФ для развития энергетической отрасли и продвижения продукции российских производителей на внутреннем и международном рынках.