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РМЭФ включен в Сводный план участия Минпромторга России в 2017 году

РМЭФ включен в Сводный план участия Минпромторга России в 2017 году

3 марта 2017, 10:13
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ФОРУМ, МИНПРОМТОРГ

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Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации утвержден Сводный план участия Минпромторга России в выставочных и конгрессных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом в 2017 году.

V Российский Международный Энергетический Форум включен в вышеуказанный Сводный план. Министерство промышленности и торговли РФ окажет организационную поддержку Форуму.

Данное содействие в работе Форума со стороны Минпромторга России подчеркивает значимость РМЭФ для развития энергетической отрасли и продвижения продукции российских производителей на внутреннем и международном рынках.

Компания: ООО "ЭкспоФорум-Интернэшнл"
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