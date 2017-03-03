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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Ремонтная программа на старте

Ремонтная программа на старте

3 марта 2017, 17:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СИБИРИ

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В филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу ПАО «Россети») – «Горно-Алтайские электрические сети» дан старт ремонтной программе. Основной объем работ придется на летний период.

В этом году будет заменено 23 км провода линий электропередачи разного класса напряжения, более 500 опор, произведен комплексный ремонт 19 подстанций 35-110 кВ, капитальный ремонт более 600 км высоковольтных линий 35 – 110 кВ, капитальный ремонт 139 комплектных трансформаторных подстанций. В ремонтную программу в приоритетном порядке включаются энергообъекты, в работе которых были сбои на протяжении прошедшего года.

Особое внимание в реализации ремонтной программы традиционно будет уделено расчистке просеки, так как падение деревьев на провода – частая причина технологических нарушений в работе оборудования, особенно в периоды природных аномалий. В 2017 году запланировано расчистить порядка 200 га.

Энергооборудование Республики Алтай было построено в 1960-1980 годах. Ему необходим системный ремонт и качественное обслуживание. Особенно это важно для районов с непростыми территориальными и погодными условиями, где температура воздуха порой опускается до отметки -50 градусов. Выполнение ремонтной программы в запланированном объеме, является одним из важнейших этапов подготовки электросетевого комплекса к работе в осенне-зимний период и позволяет снизить количество технологических нарушений в работе электросетевого комплекса в сложных сибирских условиях.

Результатом качественного и своевременного выполнения запланированных мероприятий ремонтных программ стало снижение в 2016 году количества сбоев в работе линий электропередачи на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Компания: ПАО "МРСК Сибири"
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