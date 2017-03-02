"Ростелеком" на Камчатке перевел операторов "Большой тройки" на оптику

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
3 марта 2017, 16:11
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
«Ростелеком» в Камчатском крае предоставил ресурсы магистральной волоконно-оптической линии связи операторам «Большой тройки». Переход на оптику значительно повысит качество и скорость мобильной передачи данных.
Александр Логинов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»: «Мы продолжаем свой курс на устранение цифрового неравенства, особенно в отдаленных регионах. Поэтому мы видим свою задачу в том, чтобы, в первую очередь, предоставлять каналы связи всей телекоммуникационной отрасли. Это даст импульс развитию новой, умной цифровой экономики в регионе. Ведь от того, насколько услуги связи будут качественными и доступными, зависит качество жизни граждан».
Возможность увеличения спектра телеком-сервисов, требующих высоких скоростей передачи данных, появилась благодаря строительству подводной волоконно-оптической линии связи «Сахалин-Магадан-Камчатка» (ПВОЛС). В октябре 2016 года «Ростелеком» завершил работы по реализации проекта, и линия была запущена в коммерческую эксплуатацию. Общая протяженность ПВОЛС составила около 1700 км. Максимальная пропускная способность линии – до 8Тбит/с.