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Пресс-релизы

"Ростелеком" на Камчатке перевел операторов "Большой тройки" на оптику

Ростелеком на Камчатке перевел операторов Большой тройки на оптику

3 марта 2017, 16:11
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

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«Ростелеком» в Камчатском крае предоставил ресурсы магистральной волоконно-оптической линии связи операторам «Большой тройки». Переход на оптику значительно повысит качество и скорость мобильной передачи данных.

Александр Логинов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»: «Мы продолжаем свой курс на устранение цифрового неравенства, особенно в отдаленных регионах. Поэтому мы видим свою задачу в том, чтобы, в первую очередь, предоставлять каналы связи всей телекоммуникационной отрасли. Это даст импульс развитию новой, умной цифровой экономики в регионе. Ведь от того, насколько услуги связи будут качественными и доступными, зависит качество жизни граждан».

Возможность увеличения спектра телеком-сервисов, требующих высоких скоростей передачи данных, появилась благодаря строительству подводной волоконно-оптической линии связи «Сахалин-Магадан-Камчатка» (ПВОЛС). В октябре 2016 года «Ростелеком» завершил работы по реализации проекта, и линия была запущена в коммерческую эксплуатацию. Общая протяженность ПВОЛС составила около 1700 км. Максимальная пропускная способность линии – до 8Тбит/с.

Компания: ПАО "Ростелеком"
Эта новость часть сюжета Вопросы волоконно-оптической связи
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