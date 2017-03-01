Саратовские энергокомпании накапливают задолженность перед ПАО "МРСК Волги"

Ряд саратовских компаний месяцами продолжает накапливать дебиторскую задолженность перед ПАО «МРСК Волги» за услуги по передаче электроэнергии. Не исполнив свои договорные обязательства в минувшем году, многие контрагенты продолжили реализацию тактики неплатежей в 2017 году.



Договор с МРСК Волги об оказании услуг по передаче электроэнергии у ООО «РТ-ЭТ» начал действовать с 01 января 2015 г. Однако уже в декабре того же года компания перестала оплачивать данные услуги. С тех пор задолженность за все периоды с недобросовестного контрагента взыскивается в судебном порядке, а оплата производится по исполнительным листам. Однако этот путь взыскания задолженности является длительным, и на сегодняшний день задолженность ООО «РТ-ЭТ» составляет свыше 38 млн. рублей.



Такая же сумма долга накопилась и у ЗАО «НЭСК». По состоянию на 22 февраля задолженность превысила 39 млн. рублей.



На протяжении нескольких лет ПАО «МРСК Волги» также сталкивается с систематическим нарушением финансовых обязательств со стороны ООО «ЭнергоХолдинг». Компания должна сетевикам свыше 2,1 млн. рублей. Взыскать задолженность с ООО «ЭнергоХолдинг» также удается только в судебном порядке. Месяцами эта компания, впрочем, как и вышеперечисленные должники, фактически «кредитуется» за счет Общества.



В списке неплательщиков присутствует и ЗАО «СПГЭС». По состоянию на 22 февраля 2017 года Саратовское предприятие городских электрических сетей задолжало МРСК Волги более 380 млн. рублей.



Неплательщики не считаются с тем, что у МРСК Волги есть собственные финансовые обязательства (налоговые отчисления, расчеты со смежными сетевыми организациями, обязательства по выплате заработной платы и т.п.). Кроме того, регулярное обслуживание сложного электросетевого хозяйства требует соответствующего финансирования, которое складывается, в первую очередь, из расчетов за услуги по передаче электроэнергии.