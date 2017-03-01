 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Саратовские энергокомпании накапливают задолженность перед ПАО "МРСК Волги"

Ряд саратовских компаний месяцами продолжает накапливать дебиторскую задолженность перед ПАО «МРСК Волги» за услуги по передаче электроэнергии. Не исполнив свои договорные обязательства в минувшем году, многие контрагенты продолжили реализацию тактики неплатежей в 2017 году.

 Договор с МРСК Волги об оказании услуг по передаче электроэнергии у ООО «РТ-ЭТ» начал действовать с 01 января 2015 г. Однако уже в декабре того же года компания перестала оплачивать данные услуги. С тех пор задолженность за все периоды с недобросовестного контрагента взыскивается в судебном порядке, а оплата производится по исполнительным листам. Однако этот путь взыскания задолженности является длительным, и на сегодняшний день задолженность ООО «РТ-ЭТ» составляет свыше 38 млн. рублей.

Такая же сумма долга накопилась и у ЗАО «НЭСК». По состоянию на 22 февраля задолженность превысила 39 млн. рублей.

На протяжении нескольких лет ПАО «МРСК Волги» также сталкивается с систематическим нарушением финансовых обязательств со стороны ООО «ЭнергоХолдинг».  Компания должна сетевикам свыше 2,1 млн.  рублей. Взыскать задолженность с ООО «ЭнергоХолдинг» также удается только в судебном порядке. Месяцами эта компания, впрочем, как и вышеперечисленные должники, фактически «кредитуется» за счет Общества.

В списке неплательщиков присутствует и ЗАО «СПГЭС». По состоянию на 22 февраля 2017 года Саратовское предприятие городских электрических сетей задолжало МРСК Волги более 380 млн. рублей.

Неплательщики не считаются с тем, что у МРСК Волги есть собственные финансовые обязательства (налоговые отчисления, расчеты со смежными сетевыми организациями, обязательства по выплате заработной платы и т.п.). Кроме того, регулярное обслуживание сложного электросетевого хозяйства требует соответствующего финансирования, которое складывается, в первую очередь, из расчетов за услуги по передаче электроэнергии.

Компания: ПАО "МРСК Волги"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!