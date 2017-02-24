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Пресс-релизы

"Сколково" и НАПИ будут совместно создавать тренды промышленного интернета

Промышленный интернет в последнее время настолько у всех на устах, что успехи в этой очень перспективной сфере оказались в тени разговоров на данную тему. ИТ-кластер «Сколково» и НАПИ договорились предпринять конкретные шаги для формирования отрасли в России, включая взаимную экспертную поддержку по проектам, обмен информацией, подбор перспективных проектов, стратегических партнеров и инвесторов.

«Промышленный интернет – это одна из самых актуальных тем в международной инновационной повестке сейчас. Но, несмотря на интенсивные обсуждения, отсутствуют единые стандарты, количество успешных и тиражируемых проектов сравнительно невелико, - констатировал в интервью Sk.ru  вице-президент Фонда «Сколково», исполнительный директор ИТ-кластера Игорь Богачев. - Это дает возможность компаниям «Сколково» не просто участвовать в развитии технологий промышленного интернета, но создавать будущие тренды, вести индустрию за собой. Поэтому взаимодействие Фонда «Сколково» и НАПИ имеет важнейшее стратегическое значение, в том числе, в том, что касается «цифровизации» экономики Российской Федерации».

Национальная Ассоциация участников рынка промышленного интернета создана в 2015 г. для выстраивания диалога между крупнейшими игроками рынка, а также для работы по стандартизации и совершенствованию нормативной базы в области технологий промышленного интернета. Участниками НАПИ, в частности, являются «Ростелеком» и «Лаборатория Касперского»; «Россети» и «Мегафон» находятся в процессе вступления в организацию.

Как сказал Sk.ru президент НАПИ Виталий Недельский, в совместных планах  Ассоциации и «Сколково» - запуск проектов, направленных на инновационное развитие и внедрение технологий индустриального интернета: ««Уверен, что более тесное взаимодействие Ассоциации с Фондом «Сколково» предоставит дополнительные возможности по формированию и развитию рынка промышленного интернета в России и будет способствовать выводу его на новый уровень. Надеюсь, что продуктивное сотрудничество и совместные проекты будут интересны как резидентам ИТ -кластера Фонда «Сколково», так и участникам НАПИ».

Компания: Сколково

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