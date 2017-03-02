Состоялась бизнес-миссия компании "АЭМ-технологии" в Финляндии

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
3 марта 2017, 12:04
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ, АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ
Состоялась бизнес-миссия руководителей АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) в Финляндии. На базе Торгового представительства России в Финляндии прошёл семинар для представителей металлообрабатывающих, машиностроительных и металлургических компаний малого и среднего бизнеса Финляндии, на котором делегация Петрозаводского филиала «АЭМ-технологии» представила возможности Петрозаводскмаша в части производства машиностроительной продукции, а также возможности литейного производства предприятия.
С приветственным словом к участникам семинара обратился Торговый представитель Валерий Шлямин, который отметил значимость такой формы взаимодействия, как технологическое партнёрство. Затем участники семинара обсудили возможности и перспективы совместной деятельности в области производственной кооперации, продвижения на рынок российской машиностроительной продукции. По окончании семинара прошла серия переговоров российской делегации с заинтересованными финскими компаниями, на которых обсуждались уже конкретные предложения финской и российской сторон.
«Семинар показал взаимную заинтересованность сторон в развитии сотрудничества, — отметил директор филиала «Петрозаводскмаш» Владимир Семикопенко. — Мы обсудили вопросы возможного взаимодействия в области производства оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности, ёмкостного оборудования. Также достигли договорённости с Торгпредством о продолжении подобных бизнес-встреч».