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Пресс-релизы

Состоялась бизнес-миссия компании "АЭМ-технологии" в Финляндии

Состоялась бизнес-миссия компании АЭМ-технологии в Финляндии

3 марта 2017, 12:04
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ, АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ

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Состоялась бизнес-миссия руководителей АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) в Финляндии. На базе Торгового представительства России в Финляндии прошёл семинар для представителей металлообрабатывающих, машиностроительных и металлургических компаний малого и среднего бизнеса Финляндии, на котором делегация Петрозаводского филиала «АЭМ-технологии» представила возможности Петрозаводскмаша в части производства машиностроительной продукции, а также возможности литейного производства предприятия.

С приветственным словом к участникам семинара обратился Торговый представитель Валерий Шлямин, который отметил значимость такой формы взаимодействия, как технологическое партнёрство. Затем участники семинара обсудили возможности и перспективы совместной деятельности в области производственной кооперации, продвижения на рынок российской машиностроительной продукции. По окончании семинара прошла серия переговоров российской делегации с заинтересованными финскими компаниями, на которых обсуждались уже конкретные предложения финской и российской сторон.

«Семинар показал взаимную заинтересованность сторон в развитии сотрудничества, — отметил директор филиала «Петрозаводскмаш» Владимир Семикопенко. — Мы обсудили вопросы возможного взаимодействия в области производства оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности, ёмкостного оборудования. Также достигли договорённости с Торгпредством о продолжении подобных бизнес-встреч».

Компания: АО "Атомэнергомаш"
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