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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "Челябэнерго" установят в Катав-Ивановском районе 749 "умных счетчиков"

Специалисты Челябэнерго установят в Катав-Ивановском районе 749 умных счетчиков

3 марта 2017, 13:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО

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Энергетики Златоустовских электрических сетей филиала «МРСК Урала» - «Челябэнерго» продолжают внедрение системы автоматизированного учета электроэнергии на территории ответственности предприятия. В 2017 году 749 устройств  дистанционного сбора данных будут смонтированы в населенных пунктах Катав - Ивановского муниципального района При монтаже системы на опору линии электропередачи устанавливается счетчик нового поколения. С него информация о потреблении электроэнергии поступает на диспетчерский пункт сетевой компании  и абоненту – на электронный дисплей. Двусторонний обмен данными  по каналу GSM/GPRS позволяет управлять системой в режиме реального времени, четко контролировать процесс электроснабжения, оперативно выявлять технические потери и попытки хищения электроэнергии.

Установка приборов финансируется из инвестиционной программы филиала «Челябэнерго» и для потребителей является бесплатной. Одновременно с монтажом систем автоматизированного учета электроэнергии будет проведена реконструкция вводов в жилые дома с заменой провода старого поколения на самонесущий изолированный (СИП) провод. Использование СИП обеспечивает более качественное электроснабжение и сводит к нулю возможность несанкционированных подключений, которые энергетики периодически выявляют в частном секторе.

Напомним, с начала 2011 года энергетики Златоустовских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» установили уже более 12 000 «умных» электросчетчиков, объединенных в единую систему автоматизированного контроля и учета электроэнергии. Внедрение данной системы позволяет производить дистанционный учет потребления электрической энергии на объектах любого назначения, а также удаленно осуществлять мероприятия по ограничению и возобновлению электроснабжения в соответствии с заявками энергосбытовых компаний. Монтаж устройств  является частью программы по внедрению системы автоматизированного учета электроэнергии, которую филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» реализует уже в течение нескольких лет.

Компания: Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"

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