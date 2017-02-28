Юбилейный Case-in стартовал!

28 февраля 2017 года в Екатеринбурге стартовал V юбилейный Международный инженерный чемпионат «Case-in». За 4 месяца Чемпионат пройдет в 47 вузах, охватив 35 регионов России и стран СНГ. Более 3000 студентов будут бороться за путевку в финал Чемпионата, который традиционно состоится в Москве 30-31 мая 2017 года.



По традиции право открыть Чемпионат завоёвывает вуз, чья команда стала победителем в предыдущем сезоне. В сезоне 2016 года команды уральских студентов завоевали сразу три кубка Чемпионата, и благодаря этой победе в Екатеринбурге состоялось официальное открытие сразу трех лиг Case-in 2017.



Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина дал старт Лигам по электроэнергетике и по металлургии.



В ходе торжественного открытия гости Чемпионата поздравили организатора проекта фонд «Надежная смена» с 10-летним юбилеем и указали на символический характер старта Чемпионата в Екатеринбурге: «Символично, что открытие Чемпионата проходит в Уральском федеральном университете. Именно на Урале десять лет назад было положено начало созданию фонда «Надежная смена». Мы рады, что встречаем этот юбилейный год вместе с вами здесь, на уральской земле!».



Открывая мероприятие, проректор по учебной работе УрФУ Сергей Князев подчеркнул значение Чемпионата в подготовке нового поколения инженеров: «Задача нашего университета − готовить конкурентоспособные инженерные кадры, и мы решаем эту задачу путем внедрения новых образовательных технологий, в том числе практикоориентированного обучения. Чемпионат Case-in является этому ярким примером. Проведение Чемпионата стало доброй традицией университета, этот проект набирает популярность. Чемпионат − это возможность встретиться с работодателями, это один из самых интересных экзаменов в жизни наших студентов. Мы надеемся, что наши участники заявят о себе в финале, и юбилейный Чемпионат вновь принесет победу УрФУ!».



В течение нескольких лет партнер Чемпионата Ассоциация «Глобальная энергия» вручает вузам – участникам Casе-in приз «Энергия образования» за лучшую организацию отборочного этапа, и почетным гостем открытия стал Президент Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия» Игорь Лобовский: «Я отмечаю большую включенность уральских вузов в организацию Международного инженерного чемпионата «Case-in» и в развитие инженерного образования в нашей стране. Благодаря этим усилиям Чемпионат растёт, и растет уровень подготовки наших будущих инженеров. Желаю участникам Чемпионата пройти весь сложный путь в обучении, который в итоге приведет их к премии «Глобальная энергия!».



Генеральный директор филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала Владимир Павлов, приветствовал участников:



«За всю историю человечества не придумано лучшего способа проявить творческий дух, чем соревнование. И Международный инженерный чемпионат «Case-in» – это яркий пример соревнования, которое позволяет показать, как вы умеете отвечать на встающие перед вами вызовы. Сама жизнь − это решение кейсов, и Case-in – это модель жизни, в которой мы отвечаем на вызовы каждого дня. Ваши коллеги − стажеры ОДУ Урала на своем рабочем месте ежедневно сталкиваются с вызовами, с решением кейсов. Этому же научитесь вы, участвуя в Чемпионате. Желаю вам победы! Мы внимательно наблюдаем за вами, и победители Case-in 2016 года уже являются сотрудниками ОДУ Урала. Убежден, что так будет и в этом году: АО «СО ЕЭС» ждёт лучших!»



Заместитель начальника Департамента управления персоналом, начальник Отдела развития персонала ОАО «СО ЕЭС» Алла Шутенко подчеркнула практическое значение проекта: «Чемпионат открывает перед вами дорогу в электроэнергетику и дает вам очень широкие возможности: вы на практике используете знания, полученные в вузе, покажете свои навыки экспертной комиссии, в том числе вашим будущим работодателям. Воспользуйтесь этой возможностью в полной мере!».



Директор по корпоративным сервисам филиала ПАО «ФСК ЕЭС» − МЭС Урала Анна Шимаковская поздравила участников с открытием Чемпионата и передала им приветствие Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрея Мурова: «Поздравляю вас с участием в одном из значимых мероприятий, проводимых Молодежной секцией РНК СИГРЭ! Международный инженерный чемпионат «Case-in» − это отличная возможность испытать свои знания. Это позволит не только оценить уровень знаний учащихся, но и умение работать с техническими проектами, что так необходимо для будущей профессиональной деятельности. Мы надеемся, что участники смогут привнести новые идеи, предложить нестандартные подходы и рациональные решения кейса».



От имени Свердловского филиала ПАО «Т Плюс» участников напутствовала начальник отдела привлечения и развития Юлия Воронцова: «Будущее электроэнергетики − за вами, молодыми инженерами, способными системно подходить к решению самых нестандартных задач. Именно этому учит вас чемпионат Case-in!».



По традиции эстафету Чемпионата передали участникам юбилейного Case-in чемпионы прошлого года − команды «Звезда-треугольник» и «Цветные металлы УрФУ»: «Чемпионат – это лучшая возможность для студентов инженерных специальностей проявить себя и показать свои навыки потенциальным работодателям. Чемпионат даёт каждому важный опыт, который обязательно пригодится в будущем. Будьте уверены, что задание отборочного этапа, а особенно задание финала Чемпионата приведет вас к значительному профессиональному и личностному росту. Конечно, все мы испытывали волнение, когда ждали своего выступления, анализировали на ходу идеи коллег, переживали за свое решение. Но самое главное это выйти и показать драйв и энергетику своей команды – это оценят и работодатели, и эксперты!».



Победителем отборочного этапа Лиги по электроэнергетике стала команда «АВС»: Михаил Загидуллин, Игорь Зонов, Вячеслав Лужецкий и Михаил Сенюк. Все они проходят обучение по программе специализированной подготовки по заказу АО «СО ЕЭС». В мае 2017 года студентам предстоит защитить честь УрФУ на финале в Москве.



Победители отборочного этапа высоко оценили опыт участия в Чемпионате: «Мы участвуем в Чемпионате второй год подряд. В прошлом году мы не сумели пробиться в призеры отборочного этапа, но это дало нам опыт, который привел нас к победе сегодня. Также практические знания мы получили, работая в АО «СО ЕЭС»: мы научились применять на практике полученные в университете знания, познакомились с нормативной документацией и перешли от теоретической подготовки к работе на настоящих объектах электроэнергетики. Работая над кейсом, мы научились выделять главное, искать информацию, вырабатывать совместное решение и формулировать результат».



Отборочный этап Лиги по металлургии выиграла команда «ТИМ». Студенты Мария Бякова, Надежда Черемискина и Наталья Гребнева отмечают: «Чемпионат − это возможность представиться работодателям, показать, какие мы на самом деле и на что мы способны в профессиональной сфере. Победа не даётся легко, но участие в Чемпионате позволяет приобрести серьезный опыт».



Начальник отдела стратегического развития сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» − МЭС Урала Владимир Поспелов: «Я наблюдаю участников Лиги по электроэнергетике второй год, и отмечу, что участники приобретают опыт, становятся выше уровнем. Отмечу команду второкурсников, которые приняли полноценное участие в отборочном этапе и предложили достаточно инновационное решение. Участие в Чемпионате позволит сегодняшним студентам вскоре позиционировать себя на рынке как высококлассных специалистов, которые умеют комплексно смотреть на поставленные перед ними задачи».



Сергей Евглевский, начальник отдела перспективного развития Свердловского филиала ПАО «Т Плюс», отмечает: «Мы ежегодно поддерживаем лигу по электроэнергетике, внимательно наблюдаем за участниками с целью привлечь лучших к нам на работу. Уровень подготовки студентов растёт с каждым годом».



Итоги отборочного этапа в УрФУ подвел советник директора АО «СО ЕЭС» Пётр Ерохин: «С каждым годом уровень команд становится выше, участники демонстрируют интересные смелые решения. Отрадно, что в этом году в отборочном этапе выступили студенты младших курсов, и их выступление составило конкуренцию старшим товарищам».В этот же день прошло торжественное открытие Лиги по горному делу на площадке Уральского государственного горного университета.



Торжественную церемонию открыл ректор УГГУ Николай Косарев: «Чемпионат Case-in − важный фактор проверки качества будущих специалистов. Чемпионат побуждает студентов генерировать решения, готовиться к активной профессиональной жизни. Наш университет участвует в Чемпионате с самого первого года, и за это время наши студенты накопили серьезный опыт, который приводит их к закономерным победам. Уверен, что сегодняшние участники из Уральского горного университета смогут в очередной раз заявить о себе в финале!».



В финале Лиги по горному делу в Москве УГГУ представит международная команда «Открытчики»: Евгений Дюков, Иван Чеботарев, Дмитрий Шлохин, Ба Альфа Мамуду Джинджема (Гвинейская Республика).



Заместитель главного инженера по буровзрывным работам АО «Сибирский антрацит» Евгений Сидоров отметил уровень подготовки будущих горняков: «Хочу отметить хороший уровень участников отборочного этапа. Мне нравится метод кейсов тем, что ребята занимаются самостоятельной работой, ищут решения реальной задачи, и сегодняшний этап показал, что эти решения очень интересны. Наша компания динамично развивается, поэтому нам нужны молодые свежие кадры, которые мы надеемся найти на чемпионате Case-in».



В прошедшем в УГГУ отборочном этапе Лиги по геологоразведке победила команда «Габбро»: Альбина Гайсина, Леонид Дворников и Евгений Жуклин: «Это большая ответственность − представлять свой университет на финале в Москве. Нам предстоит еще более сложная, объемная работа!»



Высокий уровень организации Чемпионата и подготовки его участников отметил генеральный директор компании MICROMINE Russia Борис Курцев: «Наша компания не первый год выступает партнером Чемпионата, с каждым годом этот проект проходит на всё более высоком уровне!». Технический специалист, представитель по Уральскому региону компании MICROMINE Russia Илья Григоровский отметил высокую эффективность метода инженерных кейсов, лежащего в основе образовательной платформы Чемпионата: «Метод кейсов прекрасен тем, что позволяет студентам не просто погрузиться в проблемы реальных предприятий, но и стимулирует их мыслить по-другому, развивает их и делает сильнее как специалистов».



Международный инженерный чемпионат «Case-in» представляет собой соревнование, в ходе которого студенческие команды за десять дней решают инженерный кейс по материалам ведущих отраслевых компаний и защищают свои идеи перед экспертной комиссией, состоящей из представителей отраслевых компаний научных и образовательных организаций. Чемпионат проходит по пяти направлениям (лигам): электроэнергетика, горное дело, геологоразведка, металлургия, нефтегазовое дело. Чемпионат включает 85 отборочных этапов на площадках 47 ведущих технических вузов России и стран СНГ. В финале, который по традиции пройдет в Москве 30 −31 мая 2017 года, команды – победители отборочных этапов будут бороться за звание лучших инженерных студенческих команд и за возможность пройти практики и стажировки в ведущих отраслевых компаниях. Победители Лиг по горному делу и по электроэнергетике также получат шанс принять участие в ежегодных летних образовательных программах «Горная школа» и «Энергия молодости».



Организаторы Чемпионата − Фонд «Надежная смена» и Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела». Соорганизатором Лиги по электроэнергетике выступает Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения – СИГРЭ, соорганизатором Лиги по нефтегазовому делу − Тюменский индустриальный университет.



В 2017 году национальными партнерами Чемпионата выступают пять федеральных министерств − Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, а также Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.



Чемпионат ежегодно поддерживают крупнейшие отраслевые компании. В текущем сезоне использовать платформу Чемпионата для отбора наиболее перспективных будущих специалистов планируют: АО «СУЭК», ОАО «СО ЕЭС», ПАО «Татнефть», АО «Росгеология», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Мечел», АО «Сибирский антрацит», ООО УК «Колмар», ООО «ЕвразХолдинг», ООО «Восточная горнорудная компания», ПАО «РусГидро», ООО «Ай Эм Си Монтан», DMT, Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ООО «Майкромайн Рус», ПАО «Распадская».



Образовательным партнером проекта выступает онлайн-сервис для изучения и практики английского языка Lingualeo.