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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2016 году на воздушных линиях Смоленскэнерго было установлено 501 птицезащитное устройство

В 2016 году на воздушных линиях Смоленскэнерго было установлено 501 птицезащитное устройство

3 марта 2017, 14:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СМОЛЕНСКЭНЕРГО, ПТИЦЕЗАЩИТА

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Программа реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» предусматривает выполнение целого комплекса природоохранных мероприятий. В их число входят мероприятия по защите животного мира вблизи электроустановок, в рамках которых в 2016 году проведена установка 501 птицезащитного устройства (ПЗУ). Они представляют собой устройства, специально сконструированные и предназначенные для предотвращения поражения птиц электрическим током на воздушных линиях электропередачи.

«Поражение птиц электрическим током на ЛЭП не только наносит урон животному миру, но и вызывает отключения воздушных линий (ВЛ) 6-110кВ с последующими перебоями электроснабжения потребителей. Смоленскэнерго уже не первый год занимается размещением специальных устройств, предназначенных для защиты птиц от поражения электрическим током, на своих энергообъектах. Данные приспособления обеспечивают защиту изоляции воздушных линий от загрязнений и повреждений, не дают возможность вить гнезда на опорах и траверсах воздушных линий, что в большинстве случаев спасает птице жизнь», - прокомментировал начальник службы производственного контроля Смоленскэнерго Владимир Чанцев.

Также энергетики применяют для защиты птиц и животных от воздействия электрического тока самонесущий изолированный провод (СИП). Его использование позволяет уменьшить зону вырубки просек, а также обеспечить надежную защиту птиц при эксплуатации ВЛ 6-10 кВ. Крепление данного провода, выполнено специальной арматурой, и производится без нарушения изолирующего слоя, что в свою очередь исключает возможность контакта птиц с токонесущими частями.

В Смоленскэнерго ежегодно разрабатываются мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и поддержанию необходимого уровня экологической безопасности на энергообъектах, а персонал, ответственный за охрану окружающей среды, своевременно проходит повышение квалификации по программам обеспечения экологической безопасности.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"

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