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Отраслевые новости: В мире

В 2017 г. Казахмыс планирует небольшой рост производства

В 2017 г. Казахмыс планирует небольшой рост производства

3 марта 2017, 15:34
Рубрика: В мире
Метки: КАЗАХМЫС, МЕДЬ

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В 2016 г. корпорация Казахмыс произвела 225,657 тыс. т меди в катодном эквиваленте. Этот показатель превысил аналогичный период прошлого года на 5,4 тыс. т (+2,5%).

Среднее содержание меди в руде по итогам года составило 0,95%, что выше среднего содержания меди 2015 г. (0,91%) и выше запланированного на 1,1%. Всего за 2016 г. обогатительными фабриками Казахмыса переработано 29,8 млн т руды. В 2017 г. Казахмыс планирует произвести 232,6 тыс. т меди в катодном эквиваленте.

«В конце 2016 г. рынок металлов показал положительную динамику. Надеюсь, и в 2017 г. он сохранит существующий тренд на повышение. Мы уверенно сможем реализовать проекты по геологоразведке и расширить минерально-сырьевую базу, а также внедрить гидрометаллургию и оснастить предприятия новой техникой. Хочу подчеркнуть, что основной задачей для нас по-прежнему остается улучшение условий труда и снижение количества несчастных случаев на производстве», – прокомментировал председатель правления Казахмыса Бахтияр Крыкпышев, передает ИИС «Металлоснабжение и сбыт».

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