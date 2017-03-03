В 2017 году владимирский филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" направит на инвестиции 1 млрд рублей

В рамках выполнения инвестиционной программы 2017 года энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» намерены ввести 482,5 км ЛЭП и 23,4 МВА трансформаторной мощности на сумму 1,03 млрд. рублей. Инвестируя в региональный распределительный электросетевой комплекс, энергетики обеспечивают необходимой инфраструктурой новые производства и частных лиц, предоставляют дополнительную мощность уже существующим предприятиям и организациям, стремятся повысить надёжность и качество электроснабжения потребителей. Тем самым филиал «Владимирэнерго» способствует инвестиционной привлекательности и социально – экономическому развитию Владимирской области.



В Александровском районе филиал «Владимирэнерго» введёт в работу инновационный комплекс из двух распределительных пунктов (РП) напряжением 35 кВ: РП №1 подстанции 35 кВ «Красное Пламя» и №2 подстанции 35 кВ «Искра» и двух воздушных линий (ВЛ) 35 кВ «Искра - Лобково» и «Красное Пламя - Лобково» общей протяжённостью 18,72 км. Это позволит подключить к электроснабжению новую нефтеперекачивающую станцию «Лобково», строительство которой во Владимирской области ведёт АО «Транснефть - Верхняя Волга».



На ПС 110 кВ «Кольчугино» запланирована реконструкция физически изношенного закрытого распределительного устройства 6 кВ с установкой новых ячеек. За счёт этого будет повышена надёжность электроснабжения кольчугинских заводов «Электрокабель» и «Кольчугцветмет», а также горэлектросети крупного районного центра города Кольчугино.



Во Владимире на ПС 110 кВ «Химзаводская», в Гусе-Хрустальном на ПС 110 кВ «Гусь» и ПС 110 кВ «Стрелочная» в городе Муром будет произведена замена в общей сложности 6 масляных выключателей на современные элегазовые. От маслонаполненного оборудования их отличает пожаробезопасность, экологичность и длительный межремонтный период до 25 лет. Новые выключатели повысят надёжность подачи электроэнергии жителям и предприятиям, запитанным от данных подстанций.



Замена силового трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА на ПС 35 кВ «Бараки» будет способствовать повышению надёжности электроснабжения потребителей части Судогодского района с населением более 3000 человек.



Реконструкция участка ВЛ 110 кВ «Суздальская 1,2» протяжённостью 10 км с увеличит уровень подачи электроэнергии жителям и предприятиям центра «Золотого Кольца России» города Суздаль и большей части Суздальского района.



В целом для технологического присоединения различных групп потребителей энергетики филиала «Владимирэнерго» планируют построить, реконструировать и технически перевооружить 244,33 км ВЛ и ввести 6,07 МВА мощности. Повысить надёжность и качество электроснабжения потребителей сельских населённых пунктов в различных районах Владимирской области должна реконструкция 224,75 км распределительных сетей 6-10-0,4 кВ, а также ввод 11,02 МВА трансформаторной мощности. Все работы по обновлению распредсетей энергетики «Владимирэнерго» будут проводить с применением современных технологий: самонесущего изолированного провода увеличенного сечения, железобетонных опор, более мощных и энергоэффективных трансформаторов.