В ГД внесли проект, легализующий использование и производство биодизеля

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3 марта 2017, 14:52
Рубрика: Россия
Метки: БИОТОПЛИВО
Парламент республики Северная Осетия-Алания внес на рассмотрение Госдумы проект федерального закона "Об альтернативных видах моторного топлива", которым предлагают установить правовые основы производства и использования в России природного газа, электроэнергии, водорода и других видов топлива. Соответствующий документ размещен в пятницу в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Как отмечают разработчики документа, в настоящее время во всех развитых государствах мира приняты законодательные акты и национальные программы по замене традиционных видов моторного топлива альтернативными видами, такими как природный газ, электроэнергия, топливный биоэтанол, биодизель, водород и другие.
"В Российской Федерации отрасль экономики по производству и использованию альтернативных видов моторного топлива до настоящего времени законодательно не урегулирована", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроектом устанавливаются правовые основы производства и использования альтернативных видов моторного топлива в России. Принятие законопроекта, как считают его авторы, будет способствовать развитию экономики страны, сельскохозяйственного производства и наращиванию экспортного потенциала. Перевод транспорта на альтернативные виды моторного топлива позволит снизить стоимость грузовых и пассажирских перевозок и улучшить экологическую обстановку в российских городах.
Парламентарии республики Северная Осетия-Алания считают, что Россия, являясь мировым лидером по добыче природного газа, не входит даже в первую десятку стран по уровню использования газомоторного топлива. "Обладая крупнейшими в мире площадями пашни, наша страна может стать одним из мировых лидеров по производству и экспорту топливного биоэтанола и биодизеля, получаемых из возобновляемого экологически чистого растительного сырья (зерновых культур, рапса, сахарной свеклы, сои и других)", — отмечается в сопроводительном документе.
Источник: РИА Новости.