В МЭИ при поддержке ФСК ЕЭС проходит конференция студентов и аспирантов "Радиоэлектроника, электротехника и энергетика"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
3 марта 2017, 17:41
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС, МЭИ, РНК СИГРЭ
2-3 марта 2017 года в НИУ «МЭИ» в Москве проходит ХХIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», посвященная ключевым исследовательским направлениям в области энергетики. В мероприятии участвуют более 1000 представителей из 30 российских и зарубежных вузов.
Организаторами мероприятия выступили Министерство образования и науки Российской Федерации, НИУ «МЭИ», Российский национальный комитет СИГРЭ, Академия электротехнических наук, Ассоциация международных отделов высших учебных заведений (АМО), Российско-Киргизский консорциум технических университетов. Конференция проходит при поддержке ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС» и фонда «Надежная смена».
В своем приветственном обращении, направленном участникам, Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Председатель РНК СИГРЭ Андрей Муров в частности отметил, что такой формат взаимодействия обогащает участников новыми знаниями и опытом, способствует выработке совместных решений задач,стоящих перед энергетикой.
Перед участниками выступили представители научных кругов, включая профессора Бранденбургского технического унивеситета (Германия) У. Шютса об энергосбережении и профессора Ливанского университета К. Шарафеддина о возобновляемых источниках энергии.
В рамках программы участники проводят работу по направлениям, связанным с радиотехникой, электроникой, ядерной, тепловой энергетикой, электромеханикой и электротехнологиями, энергомашиностроением, а также инженерной экологией, экономикой и менеджментом.