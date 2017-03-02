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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В МЭИ при поддержке ФСК ЕЭС проходит конференция студентов и аспирантов "Радиоэлектроника, электротехника и энергетика"

В МЭИ при поддержке ФСК ЕЭС проходит конференция студентов и аспирантов Радиоэлектроника, электротехника и энергетика

3 марта 2017, 17:41
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС, МЭИ, РНК СИГРЭ

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2-3 марта 2017 года в НИУ «МЭИ» в Москве проходит ХХIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», посвященная ключевым исследовательским направлениям в области энергетики. В мероприятии участвуют более 1000 представителей из 30 российских и зарубежных вузов.

Организаторами мероприятия выступили Министерство образования и науки Российской Федерации, НИУ «МЭИ», Российский национальный комитет СИГРЭ, Академия электротехнических наук, Ассоциация международных отделов высших учебных заведений (АМО), Российско-Киргизский консорциум технических университетов. Конференция проходит при поддержке ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС» и фонда «Надежная смена».

В своем приветственном обращении, направленном участникам, Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Председатель РНК СИГРЭ Андрей Муров в частности отметил, что такой формат взаимодействия обогащает участников новыми знаниями и опытом, способствует выработке совместных решений задач,стоящих перед энергетикой.

Перед участниками выступили представители научных кругов, включая профессора Бранденбургского технического унивеситета (Германия) У. Шютса об энергосбережении и профессора Ливанского университета К. Шарафеддина о возобновляемых источниках энергии.

В рамках программы участники проводят работу по направлениям, связанным с радиотехникой, электроникой, ядерной, тепловой энергетикой, электромеханикой и электротехнологиями, энергомашиностроением, а также инженерной экологией, экономикой и менеджментом.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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