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Отраслевые новости: Энергетика

Энергетики "Т Плюс" призывают погасить долги в досудебном порядке

Энергетики Т Плюс призывают погасить долги в досудебном порядке

3 марта 2017, 16:46
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Февральская отметка дебиторской задолженности достигла своего максимума, и на начало месяца превысила 5,3 млрд. рублей. Несмотря на сезонное увеличение долгов за тепло, когда потребление тепла увеличивается из-за морозов, основным фактором роста миллиардной задолженности по-прежнему остается злостное уклонение от платежей. И если добровольно долг не возвращается, то компания вынуждена обращаться в суд.

Итоги судебной практики в 2016 году в отношении неплательщиков за тепло исчисляется сотнями выигранных дел и возвращенными многомилионными суммами. Так, в истекшем году было подано 1105 исков на общую сумму 1,9 млрд. рублей. При этом уже завершено судебное разбирательство в пользу энергетиков по 886 искам на сумму 1,27 млрд. рублей. При этом существенным пластом в общей задолженности являются так называемые «мертвые» долги – накопленные неплатежи компаниями-банкротами в размере 741 млн. рублей. Новый «судебный» 2017 год ознаменовался подачей более 80 исков на общую сумму 26,7 млн. рублей.

Как считают специалисты правового сектора компании, судебные разбирательства, привлечение судебных приставов с последующим арестом имущества, уплату госпошлины и процентов за просроченные платежи можно избежать, урегулировав возникшую задолженность в досудебном порядке. Ряд управляющих компаний в 2016 году заключили мировые соглашения с ресурсоснабжающей организацией, где зафиксированы графики платежей по имеющимся долгам. Такая практика урегулирования применима как для УК, ТСЖ и ЖСК или иных юридических лиц, так и для физических лиц, в отношении которых компанией также усилила работа по взысканию неплатежей.

Уже через несколько месяцев энергетикам «Т Плюс» предстоит провести комплексную подготовку теплосетевых хозяйств в Саратове, Энгельсе и Балаково к новому отопительному сезону. При этом миллиардные долги существенно влияют на объемы ремонтной программы.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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