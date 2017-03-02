Кубаньэнерго повысит надежность энергоснабжение 40 тысяч потребителей Юго-Западного энергорайона

CABEX
3 марта 2017, 10:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Энергетики Юго-Западного филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») проведут комплексный ремонт пяти подстанций напряжением 110 кВ. Эти подстанции обеспечивают электроэнергией свыше 40 тысяч потребителей, более 60 соцобъектов Анапского, Абинского, Крымского, Геленджикского и Новороссийского районов края. Объем вложений составит более восемь миллионов рублей.
Энергетики проведут ремонт силовых трансформаторов, масленых выключателей и разъединителей, заменят морально устаревшее подстанционное оборудование на современное отечественное. Мероприятия запланированы ремонтной программой Кубаньэнерго на 2017 год.
– Для повышения надежности энергоснабжения Юго-Западного энергорайона все мероприятия будут выполняться в соответствие с запланированными сроками, – отметил директор Юго-Западного филиала Дмитрий Головаха. – В процессе работы мы будем стараться сформировать график и схему ремонтов таким образом, чтобы максимально сократить неудобства для потребителей.