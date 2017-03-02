МОЭСК усиливает степень защиты распределительных сетей Новой Москвы

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
3 марта 2017, 12:14
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») завершает промежуточный этап инвестиционной программы по оснащению распределительных сетей Новой Москвы автоматическими пунктами секционирования – реклоузерами. Установлено более 160 единиц современного оборудования, что составляет 90% плана программы 2016-2017 гг. Монтаж реклоузеров и их технические возможности энергетики продемонстрировали журналистам во время пресс-тура в пос. Шишкин Лес и г. Московский.
Новейшее оборудование отечественного производства предназначено для автоматического управления и защиты воздушных линий (ВЛ) 04, - 20 кВ. Оно позволяет достоверно, без многокилометровых обходов определить и оперативно локализовать место повреждения ВЛ. Помимо вывода поврежденного участка ЛЭП устройство выполняет функции мониторинга и учета параметров сети.
Работу интегрированного в систему телемеханики оборудования участники пресс-тура могли наблюдать в режиме реального времени на диспетческом щите Московского района электросетей МОЭСК. Познакомиться с новейшими технологиями прибыли представители администрации поселения Московский, включая главу Данию Андрецову и ее заместителя Александра Мутовкина.
«Перед энергетиками стоит непростая задача – за короткий срок модернизировать сети ТиНАО, привести их к стандартам столицы, нарастить мощности для обеспечения растущих потребностей присоединенных территорий, – отмечает глава администрации поселения Московский Дания Андрецова. – Энергетики МОЭСК продемонстрировали самые современные технологии для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей».
На следующем этапе инвестпрограммы планируется внедрение дополнительных пунктов секционирования в рамках проекта кольцевания сети Новой Москвы.