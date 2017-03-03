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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

175 студентов прошли практику в подразделениях "Нижновэнерго" в 2016 г.

175 студентов прошли практику в подразделениях Нижновэнерго в 2016 г.

6 марта 2017, 17:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО

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В филиале «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги работы со студентами высших и средних образовательных учреждений, проходившими практику в сетевой компании в 2016 г.

В течение прошлого года 175 студентов технических вузов и ссузов прошли учебную, производственную и преддипломную практику в подразделениях одного из крупнейших в Нижегородской области электросетевых предприятий – «Нижновэнерго». Среди них учащиеся ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина», Балахнинский политехнический колледж НИЯУ МИФИ, ГБПОУ «Дзержинский технический колледж», ГБПОУ «Кстовский нефтяной техникум им. Б.И. Корнилова», ГБПОУ «Уренский индустриально-энергетический техникум».

Под руководством наставников-энергетиков практиканты получили практические навыки, соответствующие их специальностям, в том числе инженерным, которым в рамках объявленного ПАО «Россети» Года инженера уделяется повышенное внимание. По словам начальника департамента управления персоналом филиала «Нижновэнерго» Галины Денисовой, после окончания учебы хорошо зарекомендовавшие себя практиканты могут быть приняты в штат сетевой компании.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"
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