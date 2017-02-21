Белорусские "Викинги" приедут на выставку "Электро"

CABEX
6 марта 2017, 16:38
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ЭЛЕКТРО-2017
Белорусская компания УП «Элект» ОО «БелТИЗ» представит на международной выставке «Электро» серию электроустановочных изделий «Викинг».
На стенде компании посетители увидят разнообразные образцы розеток и выключателей открытой установки, которые отличаются современным эргономичным дизайном. В производстве изделий используются только качественные материалы и запатентованные контакты.
15.02.2017 г. Новые участники выставки "Электро-2017"