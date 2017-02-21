 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Выставки, форумы

Белорусские "Викинги" приедут на выставку "Электро"

Белорусские Викинги приедут на выставку Электро

6 марта 2017, 16:38
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ЭЛЕКТРО-2017

Обсудить на форуме

299 просмотров

Белорусская компания УП «Элект» ОО «БелТИЗ» представит на международной выставке «Электро» серию электроустановочных изделий «Викинг».

На стенде компании посетители увидят разнообразные образцы розеток и выключателей открытой установки, которые отличаются современным эргономичным дизайном. В производстве изделий используются только качественные материалы и запатентованные контакты.

Компания: Экспоцентр
Эта новость часть сюжета Электро 2017
Другие новости сюжета:
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!