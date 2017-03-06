Фонд развития промышленности одобрил заём на производство роботов

CABEX
6 марта 2017, 17:20
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ, ФРП, РОБОТОТЕХНИКА
АО «КБ «Биоморфные роботы» был одобрен заём для открытия серийного производства промышленного робототехнического комплекса (ПРК) для выполнения производственных операций в кооперации с человеком (оператором) либо другими робототехническими платформами.
Основная сфера применения роботов-манипуляторов – это производство. ПРК способны выполнять широкий перечень работ, начиная от сборки мелких деталей в мобильных телефонах или других устройствах потребительской электроники до наполнения шприцев лекарством и надевания колпачков на пузырьки. ПРК используются в автомобилестроении, производстве стройматериалов, мебели, электроники, пластмасс, полимеров, металлообработке, станкостроении и других сферах.
Технологическая линейка роботов-манипуляторов будет оборудована специальными встроенными датчиками, которые не допускают нанесение вреда человеку. Одной из ценностей таких роботов является возможность переноса производства из стран с низкой оплатой труда в развитые страны. Этим уже занимаются такие компании, как Apple, Lenovo, Foxconn.
Предприятие планирует выпуск трех типов ПРК: с полезной нагрузкой до 4, 6 и 10 кг. При серийном производстве ключевые элементы базовых приводных узлов будут производиться самостоятельно, что на 40-60 % снизит затраты на материалы.
Роботы-манипуляторы будут предназначены для малых и средних предприятий, которые не могут воспользоваться дорогостоящими промышленными роботами, предназначенными для крупносерийного производства.
Благодаря модульности конструкции и гибкости программирования, разрабатываемый ПРК может использоваться для разного рода производственных операций, их конкретный перечень в первую очередь зависит от конструктивного исполнения (количества степеней свободы, рабочей зоны, вида захвата).
Уровень локализации в проекте составит около 40%, в том числе российскими будут моментные двигатели и датчики положения.
Общая стоимость проекта составляет 79,9 млн рублей, из которых 39,9 млн руб. могут быть предоставлены в виде совместного льготного займа. При этом, 12 млн руб. – челябинским региональным фондом развития промышленности (Областное государственное автономное учреждение «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области»), а 27,9 млн руб. – федеральным ФРП.