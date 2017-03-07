Медведев утвердил создание ТОР в ряде регионов

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
6 марта 2017, 17:48
Рубрика: Россия
Метки: ТОР
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ о создании ТОР в Челябинской, Смоленской, Мурманской областях и в Республике Коми.
"Информирую о том, что подписано решение о создании ТОР "Бакал" в Челябинской области на территории Бакальского округа, ТОР "Дорогобуж" — это Смоленская область, затем ТОР "Емба" в республике Коми, ну и еще ТОР на территории Мурманской области в городе Кировск", — сказал Медведев на встрече с вице-премьерами, передает РИА Новости.