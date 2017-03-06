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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Россети" провели консультации с японскими партнерами по расширению научно-технического сотрудничества

Россети провели консультации с японскими партнерами по расширению научно-технического сотрудничества

6 марта 2017, 16:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ

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Генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин в ходе рабочего визита в Японию обсудил с партнерами перспективы сотрудничества в области совместных инновационных разработок и применения передовых технологий и оборудования.

Олег Бударгин отметил, что в настоящий момент «Россети» начали в стране масштабную модернизацию сетевой инфраструктуры, целью которой является создание в России «умных сетей» и внесение вклада в развитие «зеленой» энергетики.

Для реализации своих планов «Россетям» крайне важно понять возможность взаимодействия с японскими научно-исследовательскими центрами и производителями оборудования, чтобы обеспечить значительное снижение потерь при передаче электроэнергии, повысить эффективность и построить архитектуру электросетевого комплекса будущего.

Во время поездки глава «Россетей» провел переговоры с руководством и представителями таких компаний, как «Сумитомо» (Sumitomo), «Митцубиси» (Mitsubishi), «Тайо Ниппон» (Taiyo Nippon) и рядом других.

Олег Бударгин также посетил в городе Исикари на острове Хоккайдо научно-исследовательский комплекс университета Чубу, где ознакомился с процессом разработки и испытаний новейшей разработки - сверхпроводящего кабеля.

Там же Олег Бударгин встретился с ректором университета Чубу Ацуо Ииёси (Atsuo Iiyoshi).

По приглашению «Россетей», для поиска возможностей дальнейшего укрепления российско-японских научно-практических связей в области электроэнергетики в дискуссии принял участие главный научный сотрудник Объединенного института высоких температур Российской академии наук Анатолий Фаенов.

Олег Бударгин отметил, что, учитывая долгосрочные отношения с рядом японских производителей энергооборудования и научно-исследовательских институтов, не возникает сомнений, что сотрудничество удастся расширить в ближайшее время.

Компания: ПАО "Россети"

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