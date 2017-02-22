Российский телеком получит отечественное оптоволокно

В декабре 2016 года портфельная компания РОСНАНО «Оптиковолоконные Системы» совместно с ПАО «Ростелеком» и ОАО «ВНИИКП» завершила программу тестирования российского оптического волокна собственного производства, а также оптоволоконного кабеля, произведенного с его использованием. По результатам тестирования получены положительные результаты и продукция компании рекомендована к применению в сетях связи ПАО «Ростелеком».



Компания «Оптиковолоконные Системы» производит оптическое волокно для кабелей связи, которые используются телекоммуникационными компаниями для передачи данных. В производстве оптоволокна используют заготовки из синтетического кварца, которые нагревают и вытягивают в нить толщиной 0,125 мм, после чего ее покрывают защитной оболочкой.



Первое отечественное производство телекоммуникационного оптического волокна было открыто в городе Саранск, столице Мордовии, в сентябре 2015 года. Проект реализуется РОСНАНО при участии Газпромбанка и Республики Мордовия. Общий бюджет составляет 3,5 млрд рублей, из которых 1,7 млрд рублей вложены РОСНАНО.



Ведущие предприятия отрасли, такие как «Сарансккабель-Оптика», «Еврокабель 1», «Инкаб», «Москабель-Фуджикура», «Оптен-Кабель» и «Т8» уже протестировали образцы российского оптического волокна и представили положительные заключения. Успешное завершение программы сертификации продукции с участием ПАО «Ростелеком» и ОАО «ВНИИКП» позволит уже в ближайшее время максимально расширить спектр их применения при строительстве сетей связи в России, в том числе в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства».



«Оптиковолоконные Системы» также получили сертификат соответствия серийного оптического волокна ключевым международным стандартам МСЭ-Т G652D и IEC 60793-2-50 и прошли сертификацию системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001: 2015), что является гарантией соответствия качества отечественного оптического волокна международным и российским стандартам.



В 4 квартале 2016 года завод приступил к промышленному выпуску оптического волокна и вышел на производство более 100 тысяч километров волокна в месяц. Это составляет 50% мощности завода и покрывает 25% спроса всего российского рынка, потребности которого до пуска завода полностью удовлетворялись за счет импорта.



По данным CRU Group, в 2016 году потребление оптического волокна в мире выросло на 11% до 457 миллионов километров. На этом фоне «Оптиковолоконные Системы» успешно осуществили поставки оптического волокна объемом более 300 тысяч километров на экспорт в страны Евросоюза и Азии, в том числе компаниям, входящим в десятку крупнейших производителей волоконно-оптических кабелей связи в Китае. В настоящее время заключен ряд долгосрочных экспортных контрактов, в рамках которых организуются поставки оптического волокна.



«Импортозамещение, провозглашенное одним из приоритетов развития отечественной промышленности, является первоочередной задачей в такой стратегически важной отрасли как телекоммуникации. Результаты совместных испытаний означают, что теперь «Оптиковолоконные Системы» смогут участвовать в тендерах, проводимых самим «Ростелекомом» и другими крупнейшими операторами связи России среди производителей оптоволоконного кабеля, а полученный сертификат соответствия — это гарантия качества отечественного оптического волокна для кабельных заводов», — отметил заместитель председателя правления УК «РОСНАНО» Герман Пихоя.