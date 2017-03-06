 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Севкавказэнерго" готов к сезону весенних паводков

Севкавказэнерго готов к сезону весенних паводков

6 марта 2017, 16:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО

Обсудить на форуме

279 просмотров

С целью обеспечения надежной работы электросетевых объектов, безаварийного прохождения весеннего паводка в период повышения сезонного уровня воды, ослабления несущей способности грунтов, возможных оползней и подмывов опор линий электропередачи, для предотвращения чрезвычайных ситуаций в  филиале МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») проводятся мероприятия, исключающие возможные происшествия.

Утвержден состав специальной комиссии, разработан комплексный план обязательных и дополнительных мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в паводковый период. Определены объекты, находящиеся в зонах повышенного риска, по которым составлены графики осмотров таких зон.

В Северной Осетии в зону риска попадают около 70 энергообъектов, расположенных в поймах рек Дур-Дур, Урсдон, Камбилеевка, Лескен, Касалкун, Майрамадаг, Фиагдон, Хайдон, Ардон, Кизилка, Цраудон, Суадаг, Терек, Сунжа, Гизельдон, Черная, Малка, Бурчак, Хайдон, Белая. Специалисты филиала провели осмотры переходов воздушных линий электропередачи через реки.

За состоянием опасных участков с вероятной угрозой подтопления и размыва опор линий электропередачи установлен постоянный мониторинг. В поймах рек энергетики обновили или установили вблизи опор ВЛ 35-110 кВ рейки для замера уровня максимальных вод, проводятся проверки состояния фундаментов.
Также проведены осмотры линий 6-10 кВ, находящихся в зонах повышенного риска в Архонских, Алагирских, Дигорских, Ирафских, Ардонских, Моздокских, Кировских и Октябрьских районных электрических сетей.

В соответствии с планом энергетики обеспечили готовность аварийного запаса материалов и оборудования, резервных источников снабжения электроэнергией, действующих и резервных каналов связи и оповещения. Определены маршруты перемещения резервных источников электроснабжения из мест дислокации для электроснабжения социально-значимых объектов, сообщение и электроснабжение которых может быть нарушено паводком.

Бригады, осуществляющие ремонт сетевого оборудования и связи, а также спецтехника, машины и механизмы филиала энергокомпании находятся в состоянии постоянной готовности. В структурных подразделениях проводятся повторные инструктажи об оказании первой помощи пострадавшим на воде и противоаварийные тренировки с оперативным, оперативно-ремонтным персоналом, разрабатывается порядок действия в зонах затопления.

В период прохождения паводка специалисты филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» будут работать в тесном взаимодействии с гидрометеорологическими службами и региональным подразделением МЧС.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!