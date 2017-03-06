Специалисты Кубаньэнерго отремонтируют 47 км ЛЭП в Усть-Лабинском энергорайоне

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
6 марта 2017, 17:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ЛЭП
В текущем году в рамках реализации ремонтной программы специалисты Усть-Лабинских электрических сетей филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») выполнят ремонт 45 трансформаторных подстанций и порядка 47 км линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ на территории Усть-Лабинского, Выселковского, Кореновского и Тбилисского районов Краснодарского края.
В ходе выполнения ремонтных работ энергетики планируют заменить 430 опор, порядка 1300 фарфоровых изоляторов – на более современные стеклянные и свыше 56 км неизолированного провода. От древесной и кустарниковой растительности будет расчищено 24 км трасс линий электропередачи.
– Благодаря этой работе существенно снижается количество технологических нарушений. В общих интересах не просто удержать результат, но и продолжить двигаться дальше, заботясь о качестве и надёжности электроснабжения потребителей, – рассказывает директор Усть-Лабинских электрических сетей Михаил Суворов.
Также в целях улучшения качества электроснабжения потребителей энергетики филиала заменят свыше 1300 ответвлений к частным домовладениям высокотехнологичным самонесущим изолированным проводом (СИП).