"Технология металлов" переходит от Федюков в собственность ООО "Нефтегаз групп"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
6 марта 2017, 15:00
Рубрика: Новости компаний
Метки: ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОВ
Один из крупнейших промышленных холдингов Северо-Запада «Технология металлов» меняет собственника: в декабре владельцы холдинга заключили стратегическое партнёрское соглашение с ООО «Нефтегаз групп», которое предусматривает крупные инвестиционные вливания в холдинг. По данным АО «Псковкабель», с конца 2014 года холдинг, и в частности завод, испытывает серьезные финансовые проблемы из-за невыполнения финансовых обязательств перед банком «ВТБ» и Сбербанком по договорам поручительства по кредитам предприятий «Технологии металлов». По данным руководства завода, задолженность образовалась по кредитам, полученным псковскими предприятиями для поставок оборудования нефтегазовым компаниям, в том числе «Роснефти» и «Газпромнефти».
31 января 2017 года на АО «Псковкабель» планируется проведение внеочередного собрания акционеров, на котором будут рассмотрены оперативные вопросы, связанные с перспективами инвестиционного развития, и обсуждение перехода к новому владельцу. Изменения в Единый государственный реестр компаний, входящих в холдинг, уже внесены, уточняют на предприятии.
Глава Пскова Иван Цецерский название владельца холдинга «Технология металлов» раскрывать отказался. Ранее на вопрос «Псковской губернии», действительно ли «Технология металлов» сменила собственника, Цецерский подтвердил информацию, заявив, что в 20-х числах января должен встретиться с новым владельцем в Москве. Однако после встречи глава Пскова не комментирует детали переговоров.
Подробности сделки и собственники ООО «Нефтегаз групп» также пока неизвестны.
В состав холдинга «Технология металлов» входят ООО «ТЕХНОКАБЕЛЬ М», АО «Псковский кабельный завод», ООО «Псковгеокабель», ООО «ГИСприбор-М», ЗАО «Псковэлектросвар», концерн «Технокабель», концерн «Псковгеофизика», концерн «Интерсвар».
Источник: «Псковская губерния»