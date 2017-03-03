Утвержден инвестиционный план оптической стройки для Лабытнанги: впервые оптика "Ростелекома" придет в дома деревянного жилого фонда

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
6 марта 2017, 15:22
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
Ведущий интернет-провайдер страны «Ростелеком» утвердил инвестиционный план телеком-развития города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.
В населенном пункте будет построена оптическая внутригородская линия связи протяженностью двадцать километров, установлены домовые распределительные сети абонентского доступа на базе технологии PON в 132 многоквартирных жилых домах, из них 126 домов относятся к категории некапитального жилого фонда. Планируется, что по окончании строительства еще свыше двух тысяч двести домохозяйств получат доступ к телекоммуникационной сети «Ростелекома», что даст возможность подключения цифровой телефонии с набором дополнительных бесплатных сервисов, доступ в сеть интернет на скорости до 100 Мбит/с и уникальное интерактивное телевидение.
Константин Третьяк, директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»: «В прошлом году мы завершили крупный телекоммуникационный проект в Лабытнанги – Большую оптическую стройку. В результате свыше 50% домохозяйств охвачены «оптикой», прежде всего в новых домах города. План строительства 2017 года предусматривает развитие оптических линий связи в домах, расположенных на улицах Ленинградская, Автострадная, Гагарина, Дзержинского, Леонида Гиршгорна, Геологов, Школьная, Обская, Первомайская, Студенческая, в переулках Космонавтов и Парковый. Важно отметить, что в этом году «оптика» от «Ростелекома» впервые в истории города придет в деревянный жилой фонд, по обращениям граждан мы видим острую потребность в таком решении».
Устанавливаемое оборудование компактно и экономично, поскольку применение технологии PON не требует дополнительного потребления электроэнергии (в т.ч. общедомовой). Для обеспечения высокой пропускной способности канала в квартиру абонента также заводится оптическое волокно и бесплатно устанавливается абонентский терминал.
Приступить к работам связисты компании на Ямале планируют в апреле 2017 года. В октябре работы будут завершены. Ввод в эксплуатацию сетей связи будет проходить поэтапно, индивидуально по каждому дому города Лабытнанги. Подключать самые современные услуги связи можно будет сразу после точечной сдачи каждого объекта.
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