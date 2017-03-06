В МРСК Центра и Приволжья подведены итоги выполнения программы по экологической безопасности в 2016 году

МРСК Центра и Приволжья подвела итоги реализации Программы по экологической безопасности компании в 2016 году. На осуществление природоохранных мероприятий и повышение экологической безопасности производственной деятельности энергокомпания направила более 23 млн рублей.



Приоритет экологической безопасности прослеживается во всех аспектах деятельности сетевой компании - от проектирования, строительства и ремонта энергообъектов до демонтажа и утилизации оборудования. За 12 месяцев 2016 года в соответствии с «Программой по экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов на 2016-2020гг.» филиалы МРСК Центра и Приволжья выполнили 47 мероприятий по охране окружающей среды.



Работа велась по нескольким направлениям: охрана атмосферного воздуха - проведен инструментальный контроль эффективности работы установок очистки газов и контроль соблюдения нормативов предельно-допустимых выбросов, автотранспорт компании своевременно проходил проверку на токсичность и дымность; охрана и рациональное использование водных ресурсов - осуществлен инструментальный контроль качества добываемых подземных вод и сточных вод, сбрасываемых в городские системы коммунальной канализации; охрана и рациональное использование земель - оборудованы площадки для временного накопления отходов, приобретены контейнеры для накопления отходов.



В приоритете выполнение технических мероприятий, которые позволяют не только повысить надежность и безопасность энергоснабжения, снизить аварийность в процессе эксплуатации, но и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Выполнен ремонт маслоприемных устройств на подстанциях, произведена замена масляных выключателей на вакуумные. В 2016 году компанией было установлено 18 вакуумных выключателей 35 кВ. Проводилась замена маслонаполненных высоковольтных вводов на вводы с твердой изоляцией.



Вопрос охраны объектов животного мира при осуществлении производственной деятельности остается одним из ключевых в реализации мероприятий Программы по экологической безопасности. На сегодняшний день лучшими методами защиты птиц от воздействия электрического тока специалисты признают самонесущие изолированные провода (СИП) и специальные птицезащитные устройства (ПЗУ). В истекшем году приобретено и установлено 7103 ПЗУ, что позволило обезопасить птиц и снизить риск аварийных отключений с их участием на ВЛ протяженностью более 240 км. В первую очередь ПЗУ устанавливаются на ВЛ, проходящих по территориям заповедников и заказников. В общей сложности на ВЛ, проходящих по территории ответственности МРСК Центра и Приволжья, установлено уже более 37700 ПЗУ.



Ежегодно, и 2016 год не стал исключением, в рамках экологических акций энергетики филиалов компании принимают активное участие в мероприятиях, направленных на восстановление природного баланса: высадка деревьев, благоустройство и озеленение городов и сел, облагораживание территорий вокруг производственных отделений и РЭС. Сотрудники компании рассматривают деятельность по охране окружающей среды как неотъемлемую часть своей повседневной работы, в полной мере осознавая необходимость рационального использования и сохранения природных ресурсов, сокращения негативного воздействия на окружающую среду.



В 2017 году, объявленном Годом экологии в России, ПАО «МРСК Центра и Приволжья» направит на выполнение природоохранных мероприятий 32,8 млн руб.