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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Тамбовэнерго в 2016 году приняли более 80 тысяч обращений потребителей

В Тамбовэнерго в 2016 году приняли более 80 тысяч обращений потребителей

6 марта 2017, 17:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТАМБОВЭНЕРГО

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 В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» подвели итоги работы с потребителями за 2016 год. За отчетный период в филиал поступило 80 213 обращений,  это почти на 10 000 больше по сравнению с предыдущим годом. Основная часть (66,390 тысяч обращений) была направлена заочно (через call-центр МРСК Центра, интернет-приемную, почту), остальные  поданы в ходе визитов в офисы обслуживания потребителей филиала.

Около 3050 обращений касались вопросов техприсоединения (ТП), более 12 354 - оказания дополнительных услуг. Итоги года показали рост спроса на услугу «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента при осуществлении технологического присоединения» («Сопровождение ТП»). С января по декабрь было заключено около 430 договоров на предоставление данной услуги общей суммой около 7,5 млн. рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 320 %.

Дополнительную информацию о предоставляемых Тамбовэнерго услугах можно получить по телефону прямой бесплатной линии энергетиков 8-800-50-50-115, на сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru, в офисах обслуживания потребителей филиала,  Центре обслуживания потребителей филиала, расположенного по адресу: Тамбов, Моршанское шоссе, 23.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
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